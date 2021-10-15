桃園為因應未來人口發展，除三心六線軌道建設外，12個行政區也規畫要新增11條輕軌路線。市議員林昭賢質疑，輕軌屬輕運量型大眾運輸工具，恐無法負荷桃園連年攀升的人口。捷運工程局局長陳文德回應，轄內主要幹線建置中運量捷運，再由輕軌擴充延伸，以2051年為目標年，將分年分階段推動。

林昭賢表示，市府去年宣布將增加11條輕軌路線，為降低降低成本、縮短工期，將採取低運量的輕軌來建置，捷運路網2.0版完成後，車站800公尺範圍服務人口的覆蓋率預計將從44％、約131萬人提升至70％、約210萬人。

林昭賢質疑，市長鄭文燦曾估算卸任前桃園市總人口數應會邁向230萬人，但11條新路線卻是要建置輕軌，他認為應該要用中運量的捷運才能負荷龐大人流，台北市都是以建置捷運為主。

林昭賢接獲鄉親反映，11條輕軌路線沒有傾聽地方意見，「市府先規畫先贏、閉門造車、都是喊爽的」，吳志揚任內曾規畫捷運橘線，行經龍潭、平鎮、中壢、蘆竹區，全長29公里，但因鐵路地下化與其路線重疊性高而取消，但他認為橘線較符合民眾需求。

陳文德回應，桃園主要幹線採取環狀式並建置捷運，未來11條輕軌路線，規畫以三角蛛型路網延伸配合，捷運路網2.0版2020年底已送交通部審議，今年8月召開初審會議，審核結果請市府做部分數據修正，修正後交通部將准予備查，預計年底會公布。

「橘線才是紙上作業！」市長鄭文燦表示橘線只有構想沒有進入任何審議，若說只是喊爽，橘線才是真的喊爽的。他強調，路網須經交通部核定才能個別提出可行性報告，為此市府在地方開了多次說明會，聽取在地民眾的意見，每個人都希望捷運在自家門口，未來路線都還能微調、不會綁死。