高雄城中城大樓惡火，奪走46條人命，燒出諸多沉痾，其一即為早期大樓未設管理委員會的管理漏洞。台南市工務局統計，全市7層樓以上公寓大樓，有2851件設有管理委員會，319件未設，其中，有217件是1995年之前所建造的公寓大樓。

台南市長黃偉哲說，人命關天，安全不能打折，針對老舊大樓未設管委會者，政府公權力將介入。黃偉哲說，房子不能分過去或現在，不管是什麼時候蓋的老屋，都必須用現代化安全標準進行檢查，針對一些老舊大樓仍未設管委會，除請工務局積極輔導現有住戶成立，若仍無法成立的話，公權力將介入。但他也強調，有消防風險的舊危大樓，相關修繕、管理維護不應由全民買單，管委會及負責人該負責就要負責。

台南市工務局指出，1995年「公寓大廈管理條例」全面實施並要求設置管委會，但當時法律並未溯及既往，沒有強制要求大樓設置管委會，台南市統計，7層樓以上，目前還有319件未設立管委會，其中，高達217件是1995年之前的公寓大樓，最老的是東區1棟已有41年歷史的公寓。

工務局使用管理科表示，「公寓大廈管理條例」針對設立管委會與否，有規範但無罰則，新大樓因有公共基金運作，住戶都習慣繳管理費，並無此慮。沒成立管委會的，幾乎都是老舊大樓，一來，設立管委會須繳交管理費、公共基金，未設管委會自然就不用收費，因此，住戶不會主動要求設立管委會。

再者，公寓大樓若長期以來沒設管委會，也照常運作的話，住戶更加不會有意願。有鑑於此，工務局為協助住戶透過設立管委會，納入公寓大廈自治管理條例規範，籌組免費輔導團，委託專業團隊免費輔導公寓大廈成立管委會，去年完成9件，今年預計完成15件。

工務局指出，輔導期間，曾發生有老舊大樓住戶，長年以來口頭約定俗成繳管理費，突然有人欠錢不繳，因為沒有設立管委會，無法訴訟，為了追討錢而來報備申請。

至於老舊大樓要辦理危老都更重建，涉及私人產權，要由管委會取得住戶多數，須達8成以上同意後，都發局才有辦法協助輔導申請重建或拉皮。都發局統計，台南危老建築以透天厝占多數，目前申請輔導重建為163件。危老建築又分自主更新和重建，自主更新為拉皮，整修外觀，申請自主更新有88件。