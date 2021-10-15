高雄鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生火警，造成46人死亡、41人受傷，為自1995年台中衛爾康大火64死以來，死亡人數第2多的單一建物火災事故。住商混和建築「城中城大樓」曾是高雄市極其繁華的地標，過去許多商家、歌廳、電影院進駐的景況，在當地老一輩的回憶裡有著深刻印象。

對比昔日繁華盛況，如今城中城淪為「高雄第一鬼樓」。（圖／翻攝GoogleMap）

城中城大樓遭火噬，釀下46死、41傷。（曹明正攝）

城中城大樓於1981年落成完工，迄今走過40多年的歷史，整棟分為地上12層、地下2層，為住商混和大樓，1至6樓是商場百貨，7至11樓則為套房，落成時為鹽埕區一大知名地標，盛極一時許多商家林立，溜冰場、餐廳、電影院、歌廳等進駐，生意火爆吸客能力強。

然而，隨著鹽埕區沒落，伴隨著商圈轉移，城中城大樓隨之衰敗，公共設施年久失修，原先1至6樓的商業區域廢棄，7樓以上的套房區域又堆滿雜物，房價一落千丈，環境也因缺乏管理愈發惡劣。

城中城大樓36年前消防演練照片。（圖／翻攝自國史館）

城中城大樓36年前消防演練照片，外牆招牌林立，可見其當時繁華程度。（圖／翻攝自國史館）

曾經風光一時的城中城大樓，在沒落之後，套房區域髒亂不堪，不僅許多地方棄置廢棄物，牆上也有許多不雅塗鴉，住戶僅剩行動不便的年長者或弱勢貧戶；此外，由於7樓以下商業活動區域廢棄，城中城大樓成治安死角，吸引許多吸毒、嫖客等不良份子聚集於此，名噪一時的購物聖地淪為「高雄第一鬼樓」。

城中城大樓年久失修，都更計畫也遙遙無期，雜物堆積外加商業區域廢棄形同空城般，使房價從雲端跌落谷底，實價登錄一戶僅不到20萬元，但由於大樓環境險惡，儘管價低如此，願意接手的人少之又少。

城中城大樓36年前消防演練照片，外牆招牌林立，可見其當時繁華程度。（圖／翻攝自國史館）

如今城中城大樓發生嚴重大火，46條人命讓老大樓的危安問題浮出水面，高雄市消防局長表示，城中城大樓商業區域從2002年以來就未再使用，因此未申報公安，不僅主要建材讓火勢延燒更快，裡面許多堆置物、裝潢也不符合現行消防標準，樓梯間的陳年雜物更讓住戶逃生更加不便，釀下慘劇。

值得一提的是，高雄市政府警察局曾於「城中城」大樓附近舉行消防演習，演習項目包括救火勤務、火場搜救、高樓救生等，從36年前消防演習的照片可以發現，當時大樓上還有許多招牌林立，外牆斗大的「全統百貨」、「全滿福大茶樓」、「國宮戲院」等招牌，顯見當時繁華景況，對比現在「高雄第一鬼樓」的兇名，令人不勝唏噓。