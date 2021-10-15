高雄市城中城大樓10月14日發生大火，釀致46死41傷的重大慘劇，高雄在地企業李長榮集團15日表示，將捐助新100萬元，並宣布成立志工隊，全力提供傷患與罹難者家屬必要協助。
李長榮集團總裁李謀偉表示，高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，造成傷亡，李長榮集團同表哀悼與關切，為善盡企業社會責任，李長榮集團捐助新台幣100萬元，讓突遭變故，導致生活陷困之家庭，得以暫時紓緩困境，度過難關，該款項將全數捐入高雄市政府社會局社會救助金專戶運用。
高雄市城中城大樓10月14日發生大火，釀致46死41傷的重大慘劇，高雄在地企業李長榮集團15日表示，將捐助新100萬元，並宣布成立志工隊，全力提供傷患與罹難者家屬必要協助。
李長榮集團總裁李謀偉表示，高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，造成傷亡，李長榮集團同表哀悼與關切，為善盡企業社會責任，李長榮集團捐助新台幣100萬元，讓突遭變故，導致生活陷困之家庭，得以暫時紓緩困境，度過難關，該款項將全數捐入高雄市政府社會局社會救助金專戶運用。
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