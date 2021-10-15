統一獅隊新秀林子豪出現右肩膀夾擠狀況，目前無法傳球，獅隊15日做出人員異動，將他降下二軍休養，拉上李丞齡，總教練林岳平盼這些球員能夠在球隊近況不佳時給予火力支援，「因為在球隊近況不佳時能夠發揮，代表球隊整體人員是充足的。」

林岳平表示，林子豪的傷勢雖只需要休2、3天，但本周獅隊在主場與富邦悍將進行3連戰，且後有追兵的情況，正是需要人手的時候，「他現在打擊也不是很理想，就直接換。」獅隊拉上近期在二軍表現不錯李丞齡上一軍。

在下半季衝刺階段，近期獅隊卻陷入2連敗，加上傷兵頻傳，讓「餅總」直呼球隊近期真的不順，「現在球隊需要一些火力支援，就看這陣子叫來的選手能不能把握球隊近況不好的時候發揮，希望他們能趁這段時間頂住一軍壓力，表現出個人能力。」

至於之前因左手姆指扭傷下二軍的蘇智傑，最新傷情回報已有好轉，林岳平說：「疼痛感越來越好，等待他握力恢復之後，看打擊有沒有影響，一不影響就能回來。」另名外野手陳傑憲則是今天有到醫院做植入性治療，「就看他下二軍的這10天能不能幫助他恢復，希望在治療後的明後天有好的消息回報。」