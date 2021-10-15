Blast in Shia Mosque #Kandahar Afghanistan 💔 pic.twitter.com/oYXluIGDE9 — Agha Imran (@AghaImran13) October 15 2021

「英國廣播公司」（BBC）報導，阿富汗一座什葉派的清真寺15日發生爆炸，地點在該國南部重鎮大城坎達哈（Kandahar）；「半島電視台」（Al Jazeera）表示，此事件至少造成32人死亡、45人受傷。

根據報導，爆炸發生於Iman Bargah清真寺，當時該處正進行週五的祈禱，因此有大量民眾遭到波及，一名目擊者表示，他共聽到三次爆炸聲。目前還不清楚爆炸原因，但疑似是遭到自殺攻擊，塔利班部隊已抵達現場維持秩序，並呼籲民眾捐血幫助傷患。

Explosion strikes Afghan Imam Bargah mosque during Friday prayers at #Kandahar....



Heavy casualties are feared and a suicide bombing is suspected.



The Taliban captured Kandahar Afghanistan's second city on 13 August during a lightening offensive. pic.twitter.com/DoRHrHWB6t — Sumaira Khan (@sumrkhan1) October 15 2021

至少15輛救護車抵達該清真寺協助傷患送醫，一名當地醫師告訴BBC，傷者被送到當地的哈米爾瓦斯（Mirwais）醫院救治。BBC報導稱有16人死亡、32人受傷；「半島電視台」則引述坎達哈省公共衛生官員的發言，稱至少有32人死亡、45人受傷。

目前還沒有個人或組織宣稱犯案，不過BBC駐阿富汗記者克曼尼（Secunder Kermani）認為，「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）可能承認這是其發動的攻擊。BBC指出，該組織是阿富汗伊斯蘭教激進勢力中最極端、最暴力的組織，且強烈反對塔利班統治阿富汗。

阿富汗近期發生多起恐怖攻擊，隸屬於「伊斯蘭國」（ISIS）的武裝團體已聲稱自己是部分事件的幕後黑手，且遜尼派極端組織本就經常對什葉派平民或目標發動攻擊。如阿富汗北部昆都茲市（Kunduz）的一座什葉派清真寺8日就發生致命爆炸，造成至少50人死亡、上百人受傷。