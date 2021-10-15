桃園市一名略有失智的60歲羅姓老翁，15日上午向家人表示要前往新屋拜訪友人，隨即步行外出，沒想到老翁就這樣走上了高速公路，所幸警方在接獲報案後，立即驅車前往尋找老翁，這才結束虛驚。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住平鎮區的60歲羅姓老翁，15日一大早，向家人表示要前往新屋區拜訪友人，原先家人不以為意，但突然發現老翁皮夾及手機還在家中，也沒騎乘機車出門，擔心老翁發生意外，家人們急著在附近尋找未果，跑到當地派出所請求協助。

而北勢派出所巡邏警網，行經平鎮區延平路與台66快速路口時，突然被民眾攔下，說見到一名老翁步行上了國道，員警聽後不敢大意，立即驅車前往尋找，果然在國道平鎮系統附近發現徒步行走的老翁，員警趕緊上前將其攔下。但老翁面對員警詢問，完全無法表達語意，員警間老翁有點虛弱，只好先將老翁護送回派出所安置，並通知家人。