搶振興商機，富驛酒店集團(FX HOTELS GROUP)旗下各加盟飯店針對五倍振興券推出優惠案，以2000元五倍券購買原價6600元住宿一晚再送一晚的加強版優惠，等同雙人每晚只要1000元就可入住台北富驛時尚酒店或高雄富驛商旅舒適客房，也可選擇台南富驛時尚酒店豪華家庭房一晚來回饋久未出遊的國人輕旅行活動。

富驛酒店集團並再加碼忠誠計畫中的富驛旅宿家會員點數，提供「五倍券 獎五倍」的會員點數回饋活動，旅宿家會員凡持紙本五倍券致富驛酒店集團旗下台北、台南、高雄各加盟店據點住宿消費則可享有會員點數五倍贈送(會員集滿7500點可兌換免費雙人住宿一晚/消費5元兌換1點)，五倍券優惠也適用各縣市加碼活動，行銷業務部資深副總經理李奇儒表示，五倍券優惠活動也可選擇FX旅宿家聯盟酒店如:苗栗馥藝金鬱金香酒店、關仔嶺統茂溫泉度假飯店、溪頭夏堤飯店、頭城朗居文旅.等聯盟飯店。

富驛酒店集團董事長賴運興表示，台灣現有三家台北、台南、高雄加盟店尚不夠回饋廣大富驛酒店集團的愛護者，在後疫情時代我們將加強立足台灣拓點的力道，在全省度假區如花蓮、台東、日月潭、溪頭等山林海地區尋求新的合作夥伴與標的來更完整連鎖酒店體系。富驛酒店集團總經理侯嘉禎表示，為國際旅客來台復甦前做點、線、面佈局，將全面性結合一二線城市與度假地區的策略串聯，並與新加坡富麗華國際酒店集團所持有的新加坡，馬來西亞、泰國、印尼、日本、韓國等國家來台觀光客進行客源提早做準備，為台灣觀光產業盡一份心意。