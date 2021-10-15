高雄城中城大火害死46命，稍早黃女遭檢方聲押、郭姓男友則是6萬元交保。（戴志揚翻攝）

郭男因提早離席，與整起事件無關，以6萬元交保候傳。（袁庭堯攝）

鹽埕區城中城大火害死46命，嫌疑人黃姓女子及男友郭姓男子15日移送高雄地檢署複訊，檢方認定黃女在套房內用火不當，依過失致死、失火兩罪向地院聲押禁見，依法最重可處5年。郭男因當時提早離席，與整起事件無關，以6萬元交保候傳。

檢方訊問後，初步認定起火位置就在黃女郭男飲酒的套房內，但鑑識結果僅能證實套房內的起火位置，無法證實起火物質或原因。

黃女面對警方訊問時說詞反覆，一下說香灰是丟進垃圾桶，但又改口有帶走至其他地方丟棄，講到最後甚至說「記不清楚」。黃女還強調，城中城大火與她無關。面對檢方複訊，黃女仍相當狡猾，聽到關鍵問題，回答都懂得「點到為止」，不禁讓人懷疑是刻意規避法律。

檢方查出，13日深夜，黃女在郭男借來的一樓套房內和其飲酒聊天，疑似為了驅蚊，黃女拿出檀香粉和鐵罐點燃驅蚊。酒過三巡後，黃女和郭男起口角，郭男不爽晚間11點多先行離開，黃女另外找來一男性友人繼續喝酒。

14日凌晨，黃女男性友人先行離開，最後剩下黃女一人。當日2時許，黃女獨自一人打算離去，走之前收拾套房內雜物，疑似未注意罐內檀香粉還沒完全燒完，就直接倒在垃圾桶內就直接回家。

不到15分鐘，套房內煙霧瀰漫，還擴散至騎樓，沒多久套房就爆出火光，一名計程車司機還目睹火苗從房內竄出，火勢一發不可收拾，

消防局為了撲滅城中城大火，總計調派31個分隊、72車145人全力搶救，仍無法阻止烈焰沖天，四處傳出居民的哀嚎求救聲，雲梯車升空要射水又要從陽台拉出求生民眾，現場宛如煉獄，大樓一個半小時左右就付之一炬，造成46死、41傷慘劇。

檢方訊後以過失致死、失火罪將黃女聲押禁見，未來依法最重可處5年徒刑。郭男則因事先離場，與整起事件無關，予以6萬元交保。