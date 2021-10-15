隨著南方雲系逐漸遠離，今（15日）各地天氣轉晴朗穩定，不過明天（16日）下半天開始將有涼冷空氣南下，北台灣再度變天。中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，這是今年入秋以來首波顯著降溫，北部、東半部低溫下探20度以下，晚起雨勢增強，留意有局部大雨或豪雨發生。

【LIVE直播】冷鋒報到！北部明低溫下探16度 氣象局最新說明

徐仲毅指出，今天各地各地晴朗穩定，好天氣預計維持到明天上午，午後中南部地區有局部雷陣雨。明下半天起，北方高壓逐漸南下，是今年入秋以來第一次涼冷空氣南下，會有顯著天氣變化。

明下午開始，隨著東北風增強，北台灣降雨機率增加，預計明晚到周日（17日）北部、東北部有局部大雨，甚至豪雨出現，雨勢逐漸明顯。同時，明下午起台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，海邊活動需多加留意。

徐仲毅指出，北台灣周六至周日溫度不斷下滑，最低溫將來到20度上下，沿海空曠處溫度會更低。(摘自氣象局直播)

至於溫度變化也相當顯著，徐仲毅指出，根據降溫趨勢圖可以看到，北台灣周六至周日溫度不斷下滑，最低溫將來到20度上下，沿海空曠處溫度會更低。整體來說偏涼冷，白天高溫也會從30度降至25度以下，溫度降幅明顯；南台灣低溫降幅雖然沒有北部來得大，但日夜溫差較大，早出晚歸要多加留意。氣象局預估，這波溫度變化將持續到周一（18日）清晨，白天起溫度將回升。