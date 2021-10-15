有買賣房子需求的客戶百百種，想在每個人心中都留下滿分評價，恐怕不是件容易的事，但信義房屋國圖館店專案經理楊弘至卻做到了。入行近6年，楊弘至收過約200封顧客滿意度回函，全部拿到5分、不滿意率是0！他分享，先讓自己當個正向思考、樂於分享的人，再觀察客戶需求，提供更好的服務，自然而然會感染對方，願意向他買賣房子；而在服務過程中，看著客戶完成成家夢想，也是擔任不動產經紀人最有成就感之處。

楊弘至退伍前3個月就決定日後要投入業務工作，為此，他特地先北上參加就業博覽會，當天現場諮詢了3間公司，但因還有一段時間才退伍，都只能先留下資料，待日後安排正式面試。退伍前，當時留下資料的3間公司，僅信義房屋「說到做到」真的和他聯絡並約定面試，讓他印象深刻，加上房地產業務「光靠推銷沒有用」，更重要的是服務客戶及培養專業知識，才有可能讓客戶願意買賣數百、上千萬的不動產，促使楊弘至最後決定加入信義房屋。

楊弘至當年8月份入行後，連續3個月都成交，12月更拿下「龍虎榜」，沒想到1月份1件都沒成交，也因此承受更大壓力，甚至一度萌生退意。不過，經過學長開導，再加上店長給予時間調整，他也慢慢從挫折中走出來，找回工作步調。

他分享，自己個性樂觀且樂於和客戶分享，通常能很快和客戶打成一片，買方黏著度高，但當壓力較大，就比較難和客戶自然相處，「客戶怎麼會想和結屎臉的人買賣房子？」想通這點後，日後遇到壓力或挫折，他都會先排1天假，做自己喜歡的事，例如當天往返花蓮看海，或是去運動、找朋友聊天，調整好心情再回到工作崗位。此外，他也不斷反思自己一向比較會經營買方，較不會開發賣方的原因，並進一步將反思後的想法實際付諸行動，果然讓過去每年低於20件的委託量，增加至超過50件。

除了保持正向心態，楊弘至認為，買賣房子牽涉一大筆錢，服務更要做得好，才能讓客戶放心、滿意。他曾開發一個物件，8旬屋主奶奶曾先後委託多家房仲出售房子，但因屋子長年堆置雜物，加上奶奶不捨老屋，價格上比較堅持，2年多都沒賣出去；他接手後，先取得奶奶與家人同意，在店長、同事協助下，花了整整一周把屋子打掃乾淨，帶看量也隨之增加；接著，每當有買方出價，他不厭其煩往返市區至清水，就是為了當面與奶奶溝通價格。楊弘至回憶，當最後順利成交時，眼見奶奶雖不捨老屋，但終於完成賣房大事，他也相當感動、開心；有感於奶奶的信任，至今只要有到海線地區，他也會特別繞去探望奶奶。

憑藉正向態度、用心服務，楊弘至成交件數在台中區多次名列前茅，也在第一季選上店長。他說，在信義房屋受到很多店長、同事協助，每個人雖然都很忙，但都不吝分享經驗與心得，未來若接分店，也希望打造「樂於分享」的分店，提攜更多新進學弟妹，目標鎖定2年內培育10個新人轉正並人人升任主任，打造一間樂活且績優的高戰力分店。