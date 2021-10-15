桃園市消防局第四大隊至崁津部落演練，透過抽取灌溉用水圳、簡易式消防栓方式，也指導部落居民初期滅火等自衛編組能力。（消防提供）

桃園市大溪區崁津部落位於大漢溪左岸，因地處偏遠，消防栓少，桃園市消防局第四大隊至崁津部落演練，透過抽取灌溉用水圳、簡易式消防栓方式，也指導部落居民初期滅火等自衛編組能力。

四大隊表示，部分地區地處偏遠，消防栓建置數量少，救災水源需有天然水源，如埤塘、蓄水池、河川、水圳等，做為因應。如崁津部落就是如此，因此至崁津部落辦理搶救演練，透過抽取灌溉用水圳、簡易式消防栓方式，取代使用公設消防栓的救災模式，進行水源缺乏地區的搶救佈署，同時利用在地環境設定突發狀況，考驗消防人員戰術及戰技的靈活運用。

此外，防患未「燃」，搶救演練結合防火宣導，指導部落居民自衛消防編組概念，演練假定部落內某戶民宅發生火災，鄰居發現後立即撥打119報案並同時啟動自衛消防編組，進行緊急通報、初期滅火、疏散避難。期盼能透過演練，強化居民初期應變行動及通報能力，提升住戶彼此間互助自救的意識。

第四大隊大隊長郭百倫表示，水源缺乏地區救災難度相對高，透過辦理搶救演練，讓消防人員能熟悉並使用當地天然水源救災，有效提升救災效率；同時自衛消防編組的施行，強化居民在消防人員到場前的應變能力，增加部落與消防人員救災上的配合及默契，一同提升部落的公共安全。