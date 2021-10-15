指甲的外觀、狀態與健康有關，身體若出現警訊，從指甲也能發現異狀。兒科醫師近日在臉書粉專表示，先前就父母跑來診間詢問，指孩子的腳趾指甲往內凹，看起來像是湯匙，讓家長看了很擔心，不過醫師則表示這很常見。

兒科醫師徐嘉賢在臉書粉專「黑眼圈奶爸Dr.徐嘉賢醫師」提到，有不少父母發現孩子腳趾指甲往內凹，而且像是湯匙，讓他們非常擔心，因此來打預防針或看診時，就會順便詢問，徐嘉賢醫師則表示，嬰兒出現此狀況時，家長無需緊張，因為這在幼兒時期很常見。

徐嘉賢醫師進一步解釋，幼兒腳趾中間有點凹、邊緣往上翹，形成像是湯匙的形狀，此學名叫做「kolionchyia」，或是俗稱的「spoon nail」，由於嬰兒時期的指甲較薄，因此才會出現向外翹的症狀，而手指甲也會有，只是大腳趾較為常見，家長不需要擔心，孩子長大後就會消失，不過成人若有此狀況時，可能是別的原因導致，例如缺鐵性貧血等。

而指甲其實藏有很多健康秘密，英國國民保健署（NHS）醫生拉吉（Karan Raj）曾在TikTok表示，指甲在沒有受傷的情況下，若出現一條黑線，且久久未消失，還隨著時間變大，有可能是罹患「甲下黑色素瘤（Subungual Melanoma）」的罕見癌症，除此之外，有些人指甲泛黃，或出現像「隕石坑」的凹洞，其實都是健康出問題的警訊。