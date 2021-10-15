雲林縣斗南鎮農會理事吳錦宗因涉賄選案，遭農委會解職，進而影響鎮農會總幹事遴選，雲林縣政府15日表示，農委會主委陳吉仲針對此事說「他不能接受明明承認賄選的人還可以擔任農會理監事嗎？」，顯見陳主委充滿著「人治」的傲慢，以及無視我國以法治國的「法治」精神與觀念。

雲林縣斗南鎮農民自救會「改革聯盟」總顧問簡錦全等人，本月13日前往雲林地檢署按鈴申告，告發農委會主委陳吉仲等共5名相關官員，違反農會法第47之3條第1項非法妨害農會總幹事選舉。

自救會之所以提出告訴，主要是針對吳錦宗涉及農會選舉賄選1事，農委會明知依據農會法第46之1條第2項規定，需判決確定才能解除職務，但農委會卻「未審先判」，濫用不符構成要件的農會法第46條解除吳錦宗的理事職務。

陳吉仲對此表示，賄選的人還可擔任理事，很難讓大家忍受，且依農會法46條規定，農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程、嚴重危害農會之情事，主管機關得報經上級主管機關之核准，或逕由上級主管機關予以停止職權或解除職務。

另外，農委會輔導處處長陳俊言說「農委會之所以到現在還沒核定斗南農會總幹事合格候聘人名單，是因為應該遞補上來的理事，斗南農會遲遲未完成遞補，導致斗南農會理事會的結構不完備，所以才沒核定合格候聘人名單」。

雲林縣政府認為，農會總幹事遴選辦法，並無9席理事須全員出席，方得開會遴選總幹事的規定。且經查，農委會核定農會總幹事合格候聘人名單時，法令並未設有陳俊言所說的前提條件，所以農委會未依規定核定農會總幹事合格候聘人名單，於法有未合之處。