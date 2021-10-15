女星周曉涵以網路美少女和逢甲大學校花爆紅，出道後接演多部熱門電視劇，目前更已是台劇女一，但多年來外貌還是保養得如當年精緻可人；不過，從周曉涵踏入演藝圈至今，女神級臉蛋多次被質疑是人工的，但近日她曬出一段自拍影片，不經意揉鼻子的動作意外打臉酸民，證實她的美貌是純天然。

周曉涵昨（14）日中午在臉書發文，曬出第一次自己做快篩檢測的影片，還自嘲要網友幫她算一算打了幾個噴嚏；畫面中她穿著白色短T恤，頭髮全都紮起來，看起來簡單俐落，不熟練地拿著棉花棒往鼻孔裡放，沒多久就打一次噴嚏，讓她檢測過程被自己蠢樣逗笑好幾遍。

周曉涵分享快篩檢測影片，間接證實自己鼻子沒整形。(圖/ 摘自周曉涵臉書)

檢測影片短短2分鐘左右就打了好幾個噴嚏，讓周曉涵不免好奇，「你們也會打成這樣嗎？打到懷疑人生」，她認為有鼻子過敏症狀的人應該都懂，最後還逗趣地說，「鼻子揉成這樣代表是真的」；周曉涵在打完噴嚏後，都能看到她拿衛生紙擦拭，挺鼻經過多次反覆揉捏都已出現泛紅，軟Q程度有目共睹。

而周曉涵從出道後美貌就受到關注，後來因為矯正牙齒臉型有變化，因此經常被質疑有整形修臉，讓眾人秒懂為何她發文要特地補充說「是真的」；網友看到周曉涵新影片狂揉鼻子，間接證實鼻子有多真，紛紛大讚「打噴嚏都那麼可愛」、「正港天然美女」、「要注意身體啊，辛苦了」。