一名32歲、育有三個孩子的美國婦女，竟在確診新冠肺炎（COVID-19）後四肢出現血栓，必須要截肢才能保命。歷經艱辛歷程後，她期待自己的經歷能鼓勵更多人盡速接種疫苗，免於遭遇類似的不幸景況。

內科醫生Wesley Ely近日在Twitter上分享了一段故事。他首先提到，新冠肺炎是一種會影響肺部、心臟、大腦或任何器官的血管疾病，而且當重要器官出現血栓情況，嚴重可能會喪掉生命。

🎥 #COVID19 took her hands & feet👇



I cried when she sent me this yesterday: Her physical resilience & mental fortitude are my #Inspiration. She sent this 🎥 of her walking w new legs and said to tell YOU…



“Blood clots of #COVID can be prevented w a #Vaccine!”



(shown w perm) https://t.co/ouoMFhy0JH pic.twitter.com/gZ9n0FcV8V — WesElyMD (@WesElyMD) October 12 2021

他特別分享了一位確診病患親身經歷，指出「新冠肺炎奪走了她的手腳」。Ely醫生指出，他收到病患Autumn傳給他的影片後，看到都哭了。也指出她在對抗疾病的韌性與毅力為他帶來了啟發。

醫生分享，有3個孩子的Autumn Nugent在確診後，四肢因為併發症出現血栓。發病期間，四肢就像燒傷一樣，護士需要花好幾個小時為他換藥。最終，她手腳都經歷截肢才保住性命。醫生指出手術後「她每天都需要服用12種不同的藥物。」

Ely醫生沉痛表示：「感染新冠肺炎全然改變了她的生命，而這樣的情況也可能發生在非常年輕，而且完全健康的人身上。」在後期的復健期間，Autumn與Ely醫生之間的感情越來越好，甚至以父女相稱。因此Autumn向Ely提出邀請，請他可以分享她的故事，為的是「鼓勵更多人去接種新冠肺炎疫苗。」

且他也鼓勵更多人能分享Autumn的故事，讓她的精神可以影響更多的人。醫生指出，很多感染新冠肺炎的病人，都期待當初可以接種疫苗。因此，盼望人們能因她的故事，重新思考是否要接種疫苗的決定。