實力超強的年輕好手吳佳晏15日在2021緯創女子公開賽最後一回合精彩打出5個博蒂、1個柏忌的68桿，以3回合總計204桿，5桿之差輕易贏得冠軍和新台幣200萬元冠軍獎金，也站上今年台巡賽累計獎金首席位置。「宜蘭球后」石澄璇打到後九洞才找回手感，最後以209桿名列第2，陳敏柔最後3洞吞下2個柏忌，未能守住亞軍，僅以211桿排第3。這場比賽業餘選手黃亭瑄以總計220桿獲得最佳業餘選手獎，成績並列第十名。

賽後頒獎典禮上，緯創資通總經理林建勳把獎盃和獎金頒給吳佳晏，林建勳表示，緯創很榮幸能為台灣女子高爾夫盡一點心力，很高興賽事成功舉辦，希望透過這場比賽，讓台灣選手未來在國際舞台上繼續發光發熱。TLPGA理事長劉依貞則說:「感謝緯創林憲銘董事長舉辦這場千萬獎金的賽事，可以媲美世界各國的巡迴賽，也希望有更多企業一起來支持台灣的女子高爾夫，同時期盼選手們更力努力，明年打出更低的桿數。

吳佳晏在這場比賽第2回合於第16洞打出一桿進洞，益莊鐘錶董事長黃文華今天專程前來頒發CITIZEN CAMPANOLA 光動能手錶給吳佳晏，吳佳晏也很貼心把這只限量錶送給父親當禮物。

賽後吳佳晏說:「今天就是按照設定的策略打得比較積極，差距在前九洞就拉開了，所以後九洞就是打自己的，沒什麼壓力。」在第18洞果嶺上推進確定比賽結果的推桿，吳佳晏還是維持得很淡定，她說:「當然還是很開心，只是沒有表現出來，反正戴著口罩什麼也看不出來。」

這是吳佳晏繼中國信託邀請賽之後，三周內拿到的第2場冠軍，這兩場勝利就進帳500萬元獎金，她表示，平常沒什麼花錢，也不會特別想要買什麼犒賞自己，最多就是請家人一起吃飯慶祝，這次會買一張按摩椅讓辛苦的家人在家裡可以放鬆一下，其餘獎金就留著當作未來出國考試參賽的經費。

吳佳晏透露，很喜歡贏得獎金的感覺，以前還沒轉職業的時候也曾在職業賽事奪冠，但是只領到獎盃，看著別人抱走冠軍獎金，那時她就覺得還是要趕快轉職業才對，今年吳佳晏已經賺到344萬6850元 (官方累計獎金需扣除加碼的部分)，在年度獎金榜超越錢珮芸，躍居第一。

吳佳晏認為，這場比賽勝利讓她更肯定自己，自信心完全恢復，她說:「疫情剛剛好轉比賽恢復的時候，我的狀況並不好，這幾場比賽打下來證明我可以做得到，像今天比賽打得很投入也很享受，這是最開心的部分。」她也特別感謝恩師林佳的引領，從零開始都是他教的，「沒有林佳老師就沒有今天的我，現在林文鴻老師延續下來，繼續指導我，真的很感謝老師。」