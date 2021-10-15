針對恒大集團債務風險，中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾今天（15日）在第三季度金融數據統計發佈會上回應稱，恒大集團總負債中，金融負債不到三分之一。債權人也比較分散，單個金融機構風險敞口不大。總體上看，其風險對金融行業的外溢性可控。

他說，目前，相關部門和地方政府正在按照法治化、市場化原則，依法依規開展風險處置化解工作，督促恒大集團加大資產處置力度，加快恢復項目建設，維護住房消費者合法權益。在此過程中，金融部門將配合住房城鄉建設部門和地方政府，做好項目復工的金融支持。

鄒瀾表示，「恒大集團資產總規模超過2兆元（人民幣，下同），其中房地產開發項目約佔60％，涉及到1000多家作為獨立法人的項目子公司。近年來，這家公司經營管理不善，未能根據市場形勢變化審慎經營，反而盲目多元化擴張，造成經營和財務指標嚴重惡化，最終爆發風險。」

他同時表示，恒大集團的問題在房地產行業是個別現象。經過近幾年的房地產宏觀調控，尤其是房地產長效機制建立後，國內房地產市場地價、房價、預期保持平穩，大多數房地產企業經營穩健，財務指標良好，房地產行業總體是健康的。

談及已經進入常態化實施階段的房地產貸款集中管理制度，鄒瀾表示，今年前三季度，個人住房貸款發放金額保持平穩，與同期商品住宅銷售金額基本匹配。其中，少數城市房價上漲過快，個人住房貸款投放受到一些約束，房價上漲速度得到抑制。房價回穩後，這些城市房貸供需關係也將回歸正常。

他說，「近期，個別大型房企風險暴露，金融機構對房地產行業的風險偏好明顯下降，出現了一致性的收縮行為，房地產開發貸款增速出現較大幅度下滑。這種短期過激反應是正常的市場現象，2019年包商銀行出險、去年永煤和華晨債務違約後，在同業市場和信用債券市場也發生過類似現象。」

此外，大陸部分金融機構對於30家試點房企「三線四檔」融資管理規則也存在一些誤解，對要求「紅檔」企業有息負債餘額不得新增，誤解為銀行不得新發放開發貸款，企業銷售回款償還貸款後，原本應該合理支持的新開工項目得不到貸款，也一定程度上造成了一些企業資金鏈緊繃。

針對這些情況，中國人民銀行、銀保監會已於9月底召房地產金融工作座談會，指導主要銀行準確把握和執行好房地產金融審慎管理制度，保持房地產信貸平穩有序投放，維護大陸房地產市場的平穩健康發展。