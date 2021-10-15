「您好，歡迎光臨！」幾點了咖啡館線上開張！為讓民眾能用不同方式一起關注失智症，統一超商與天主教中華聖母基金會、一粒麥子基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院社福團體，推動「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動，而中華聖母基金會推出線上版「幾點了咖啡館」互動遊戲，民眾隨時都能參與，充滿新奇，關注失智症議題持續不間斷。

統一超商從2017年開始與天主教中華聖母基金會等社福團體合作，首創「幾點了咖啡館，並陸續與不同公益團體合作，至今屆滿四週年，全國北、中、南、東共有12家門市，失智長輩每週固定到合作門市駐店1小時，在門市夥伴的陪伴下，協助體驗多元門市任務，讓門市成為友善失智長輩的安全場所，在疫情之前每月約有50位長者接受服務。

「幾點了咖啡館」線上互動遊戲真實呈現實體超商門市的樣貌，特地請插畫家設計五位超Q的手繪版阿公阿嬤，且具有不同人物設定特質，民眾能自由選擇喜愛的角色，與長輩互動，透過遊戲中隨機出現的任務關卡，陪伴長輩參與門市沖泡咖啡、整理貨架、櫃台結帳等過程；這些一般人視為日常的簡單動作，對短期記憶不佳、有認知障礙的的失智長輩來說卻是極大的挑戰，希望透過遊戲的方式，讓大家用友善包容的心理解失智症長輩。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏分享，「幾點了咖啡館」的體驗活動目前仍暫停，但不減民眾對失智長輩的關心，「幾點了咖啡館」已打開失智症長輩與外界接觸的機會，更打破大眾對於失智症長輩的刻板印象，加一點關心，減一點冷漠的「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動計畫，呼籲民眾可透過超商門市零錢捐等多元化捐款方式，幫助失智長輩罹病的後段人生，重拾自信、笑容，擁有不同的生命光彩。