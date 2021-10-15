統一獅隊14日以0比3遭味全龍隊完封，吞下2連敗，第9局羅暐捷敲出一壘安打想趁對手不注意上二壘，最後被觸殺在二壘前，成為最後一個出局數，當下總教練林岳平走出來並未提出挑戰，被外界解讀是對他的「懲罰」，15日賽前「餅總」澄清說：「我本來就沒有要挑戰，只是要出去敬禮而已，也沒有生氣。」

獅隊昨天作客澄清湖，8局打完以0比3落後，獅隊最後反攻機會，2出局後羅暐捷敲出安打，他眼見龍隊中外野手郭天信接球後未即時回傳，試圖攻佔二壘，但當時龍隊投手田澤純一、二壘手李凱威都已經進來補位，讓他最後被觸殺在二壘前，成為全場最後一個出局數。

隨後林岳平走進場上東張西望，最後也未提出挑戰，確定比賽結束。對於羅暐捷此次的跑壘，「餅總」認為衝勁不錯，「但時間點不對。我有跟他說，如果別人都不防守你，讓你跑回來得分，我們還是輸2分，這個跑壘的意義就沒有了，他自己也知道不對。」

林岳平笑著說：「我沒有生氣啦！我只是要出去敬禮而已，知道那個本來就是出局了，本來就沒有要挑戰。」