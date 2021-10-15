高雄城中城發生大火造成46人不幸罹難，媒體人錢怡君質疑蔡英文總統怎還沒有去高雄慰問家屬？也問民進黨立委高嘉瑜，蔡總統是不是一個溫暖的人？高嘉瑜回答說「當然阿，她很溫暖阿！」錢怡君接著問「她有給你溫暖？」「哈哈哈哈哈，我選立委的時候她有來幫我站台，是不是很溫暖？我去舉牌抗議她也是來給我站台！」「所以她對有你溫暖？」「溫暖溫暖！」

錢怡君在主持《新聞大白話》時問高嘉瑜，不知道她跟蔡總統熟不熟，為何蔡總統今天早上寧願去剪綵？也不去高雄？變更一下行程不是很難！到高雄去撫慰一下家屬、拍拍肩膀握個手、上個香，會好一點吧？

高嘉瑜回應說，任何人都不想看到這件事情發生，每一個行政首長應該要檢討，為什麼發生這樣的事情。總統一定也會在可以的時間趕去高雄探望家屬、了解當地狀況。

高嘉瑜認為，第一時間還是要留給現場如何去處理。這件事凸顯長期以來弱勢所居住的環境，政府有沒有去關心、重視。這絕對不只是高市府的責任，今天也有全台大體檢，各縣市政府都有這樣的問題。當然高雄市政府當然難辭其咎，陳其邁第一時間也表達不會迴避責任，後續高市府一定也會有檢討。

高嘉瑜繼續說，台灣其實有非常弱勢的人，居住環境沒辦法有很好的空間，有很多消防安全與治安危險，這些要怎麼改善，是非常重要的議題。她提到，中央在蓋社會住宅，但這些老舊都更案沒人願意去處理，是長期以來的問題。

這時錢怡君打斷高嘉瑜，再度問她，蔡總統是不是不敢在第一時間面對罹難者家屬？

高嘉瑜表示，這次事件到現在，事發的檢討、前因後果等等，都還有待釐清。對總統而言，能去撫慰家屬當然最好，但是在甚麼情況下最適合去？大家可能有不同的說法，畢竟總統去怕勞師動眾，大家還在一團亂的時候，總統去可能也會被批評。所以同樣的一件事情，不同解讀，怎樣做都會有意見。

高嘉瑜強調，本著內心的初衷，相信總統一定是關心的，只是在甚麼時間表達關心，更能夠撫慰家屬，相信總統自己一定也知道應該要在甚麼時機點做這件事情是最適合的。

有網友提問，貴黨主席是否是一個有溫度的人？高嘉瑜回答說「當然阿，她很溫暖阿！」錢怡君接著問「她有給你溫暖？」「哈哈哈哈哈，我選立委的時候她有來幫我站台，是不是很溫暖？我去舉牌抗議她也是來給我站台！」「所以她對有你溫暖？」「溫暖溫暖！」「很多人批評她沒有溫度？」「跟她不熟吧」。錢怡君最後說，不能太逼高嘉瑜，怕高會哭！