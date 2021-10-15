彰化縣觀光工廠 、休閒農場和農漁會，超過140家提供振興優惠 。（吳敏菁攝）

彰化縣觀光工廠 、休閒農場和農漁會，超過140家提供振興優惠 。（吳敏菁攝）

不只彰化觀光工廠拚振興五倍券，縣長王惠美表示，縣內特色休閒農場也紛紛加入優惠行列，稻香等共15家提供免費入園，劍門、金喜、日月山景打九折，大丘園伴手禮打八折，蘑菇部落多項產品提供優惠，農漁會也有優惠和折扣活動。

農業處長邱奕志表示，彰化縣有24處休閒農場，縣府與業者積極配合，已有15家在振興期間免費入園，包括稻香、東螺溪、古早雞、劍門、大丘園、日月山景、大山、楊桃園、菁芩、雙福、雅育、樂農發、慈恩、琉璃仙境、金喜等休閒農場。

五倍券折扣優惠的有劍門生態花果園休閒農場有數十種柑橘類可採果體驗，還有樹屋、果醬品嘗等；彰化市日月山景休閒農場可餵乳牛、餵羊咩咩，並提供鮮奶冰淇淋、火鍋等牛乳相關產品；埔心鄉魔菇部落休閒農場可親子體驗披薩跟菇菇餅DIY等。二林鎮金喜休閒農場有手工鳳梨酥、餅乾等烘焙體驗，還有露營區。

邱奕志表示，農漁會也有很多五倍券優惠，彰化縣農會、彰化區漁會，以及彰化、溪州、鹿港、二林、北斗、線西、福興、社頭、芳苑、竹塘等12家農漁會也有五倍券優惠，推出滿額贈及折扣活動。

農遊券使用期限從10月25日起至2022年4月30日止，每份價值888元，可使用農遊券的休閒農場有大山、奈米、雅育、今夜星辰、東螺溪、日月山景、古早雞、大丘園、魔菇部落、菁芩、劍門、慈恩、一畝田等；農漁會可使用的有和美、伸港、秀水、芬園、溪湖、大村、埔鹽、二水、芳苑等農會及彰化區漁會，目前共20家，加上觀光工廠、農場等逾140家以上，都持續增加中，可上彰化縣政府農業處官方網站。