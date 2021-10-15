到茶山部落的瀑布體驗玩水、抓溪蝦魚。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣茶山部落走過八八風災的摧殘，結合鄒族、布農族及漢族文化的特色，重建家園，營造社區產業，榮獲今年金牌農村獎，同時新港鄉板頭社區也摘銀獎，縣長翁章梁稱許這兩個社區把大獎留在嘉義。

茶山社區用創意巧思，將當地特有的鄒族、布農族及漢族的族群文化融合特色，發展出別出心裁的體驗式旅遊，並且促進青年返鄉發展，展現部落族人緊密的關係，經營友善自然的農園，兼顧生態保育，又能推進社區產業，未來希望走向國際化的觀光。

板頭社區以交趾陶的百年工藝基礎，開創特色作品，美化社區環境，並成立休閒農業區及南笨港雜糧生產合作社，讓社區產業有自主性，且有永續發展的潛力。

翁章梁表示，恭喜茶山和板頭社區這場全國賽中脫穎而出，很多社區獲獎回到庄頭會擺桌請客，可以看出得獎是社區的榮譽，居民都以得獎為榮，感謝茶山和板頭社區能將全國金牌農村社區大獎留在嘉義縣。

行政院農委會水保局表示，獲選全國金牌農村的社區將由總統親自頒獎，堪稱臺灣農村最高殿堂，獲獎的社區可能安排到德國的農村交流與觀摩，進行農村國際外交。

茶山社區及板頭社區代表嘉義縣參加今年農委會水土保持局舉辦的全國第二屆金牌農村競賽，全台有42個社區進入23強決賽，最高獎金50萬元，並有100萬元金牌農村行銷計畫。