屏東縣政府搭配五倍券熱潮，推出「屏東購好禮」活動，首波抽獎活動於15日下午在屏東縣民公園抽出，全程採用網路直播，由屏東縣長潘孟安抽出1部gogoro電動機車與5支iphone手機的幸運得主，中獎序號和部分姓名將公告於官網。

潘孟安表示，因為疫情管制，屏東有近5個月大受影響，為了振興經濟配合行政院五倍券振興經濟方案，推出屏東購抽獎，呼籲在地消費的民眾，越早參加越多機會，消費越多得到大獎的機會就越高。

縣府統計，自10月8日開放登錄以來，目前已登入累計消費金額達3100多萬，累計登入將近2萬筆，顯示屏東經濟消費活動強強滾，潘孟安也提醒大家抽獎資料要填對，千萬不要急，有15天活動讓大家報名，期望透過加碼活動及豐富大獎，發揮振興屏東經濟最大效益。

屏縣府城鄉發展處表示，屏東購好禮活動將從10月8日開放登錄，直到明年4月30日止，抽獎活動於10月15日開始，每周五下午4點線上直播公開抽出得獎序號，民眾只要使用紙本五倍券消費滿200元或數位五倍券及一般消費滿500元，將發票號碼和相關資料登錄到屏東購網站上，每一筆消費會產生一組抽獎序號，每組序號將在抽獎系統不斷參加，直到被抽出或活動截止。

購好禮活動獎品包括休旅車4台、Gogoro電動機車30台、Iphone13手機150台和1兩重純金金牌6面、知名五星級飯店民宿住宿券等。