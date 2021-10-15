新北市坪林區公所為推廣坪林之美，舉辦「110 年坪林之美攝影比賽」，收件日期至今年10月31日止。（坪林區長周慶珍提供）

新北市坪林區公所為推廣坪林之美，舉辦「110 年坪林之美攝影比賽」，收件日期至今年10月31日止。（坪林區長周慶珍提供）

新北市坪林區公所為推廣坪林之美，舉辦「110 年坪林之美攝影比賽」，收件日期至今年10月31日止。（坪林區長周慶珍提供）

新北市坪林區公所為推廣坪林之美，舉辦「110 年坪林之美攝影比賽」，收件日期至今年10月31日止，金牌可獲得1萬元獎金及精美好禮，區公所鼓勵民眾，透過鏡頭將坪林之美呈現出來，進而推廣讓民眾產生珍惜水資源及生態的意念。

坪林區公所表示，比賽分為3大類，觀光景點秘境類：以區內觀光景點、登山步道、自行車道、各式溪流等為主；自然生態類：包含自然景觀、在地特有種、鳥類、猛禽、魚、昆蟲類、各式植物等；人文產業類：包含在地產業、各式活動及產業相關。

參加者擇一投稿，只要喜愛坪林區的民眾都可參加，需以1000萬畫素以上數位相機拍攝，詳細辦法可到區公所官網查詢。

坪林區公所表示，觀光景點秘境類、自然生態類、人文產業類將分別評選出金、銀、銅、佳作各1名及入選各10名，獲獎照片將製成陶瓷杯墊。金牌共3名，獎金各10000元、新北好茶茶盒各1份、陶瓷杯墊各2份。

銀牌共3名，獎金各6000元、新北好茶茶盒各1份、陶瓷杯墊各2份；銅牌共3名，獎金各3000元、新北好茶茶盒各1份、陶瓷杯墊各2份；佳作共3名，獎金各1000元、新北好茶茶盒各1份、陶瓷杯墊各2份；入選共30名，新北好茶茶罐各1份。