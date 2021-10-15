年度最大檔的旅展「ITF台北國際旅展」將11月5日至11月8日於南港展覽館1館舉辦，有些星級飯店業者也搶先開跑線上旅展搶商機，福容大飯店從今日起至11月15日推出線上旅展，推出了堪稱史無前例的優惠，聯合住宿券最低殺至2.1折。

福容大飯店免費加入的享福卡會員在這次旅展有超好康優惠可搶，購買每年必搶的「聯合住宿券」每套2萬6990元，享買10送1「再贈1」，平均1張僅2249元，等於下殺2.1折；連鎖餐券則是買10送2，平均1張733元，相當於52折，可選擇星級自助餐、日料、港點，或5套分店特色中式套餐，每套價值高達1280元+10%。非會員或打統編購買則是10送1，平均1張2454元，而現場旅展也提供單張販售的方案，1張2699元，讓想少量買的民眾也能入手。

使用福容連鎖餐券，就可到台中麗寶福容大飯店享用大蔥黑蒜戰斧套餐。（福容大飯店提供）

以用享福卡購買的最優惠價格來算，前往度假勝地的東台灣或南台灣度假，1張就能入住福容花蓮店或福容墾丁店，平均每人僅1125元；使用1張就能4人入住美棧墾丁大街，平均每人更僅需563元，相當划算。

享福卡會員還有其他優惠活動，像是在線上旅展消費，登錄發票於享福卡會員APP便可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券、聯合住宿券等獎項；享福卡會員在現場旅展購買成套商品，還能參加轉輪盤活動，買5張可玩1次，10張可玩2次，以此類推，有機會獲得OPPO Reno5手機、聯合住宿券、連鎖餐券等好禮，於現場刷卡也能另外獲得多家銀行滿額禮。

台北遠東香格里拉國際大飯店特別聯合台南遠東以及Mega 50舉辦線上旅展，展期至11月11日，其中超殺價最低1.4折優惠是雙人入住台北遠東香格里拉，每晚2999元起；深受歡迎的遠東Café自助餐券則是每位658元起，約68折。此外，每周還將加碼推出限時驚喜閃購，例如下午茶自助餐券低至52折。

台南遠東香格里拉推出多款優惠票券，像是「三天兩夜平日住宿券」每張5700元，平均1人1晚1425元；「一泊二食住宿券」含自助式早餐，另可任選自助午或晚餐、或櫻桃烤鴨三吃，每張5600元；「雅仕套房買一送一組」；餐券則有遠東Café 自助餐、烤鴨、下午茶及牛排優惠券，最低57折起。新北美食地標Mega50旗下餐廳也端出多款美食券，像是望月樓「廣式片皮鴨二吃」優惠價1500元，相當於69折；「50樓Cafe自助餐平日十客券組」祭出68折特惠，平均每位只要752元，就能在高樓美景陪襯下大快朵頤各式佳餚。