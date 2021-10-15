法國社會黨（PS）今天公布的部分黨內投票結果顯示，雖然巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的民調支持率並不出色，仍獲提名代表社會黨參加2022年總統大選。

62歲的伊達戈上月宣布參選計畫，旨在以強調環境和社會議題的競選主軸，在明年4月總統大選復興困頓不振的社會黨。

社會黨第一書記弗和（Olivier Faure）說，伊達戈今晚在已開出的90%黨員選票中，贏得超過72%票數。

法新社報導，伊達戈擊敗了黨內唯一的競爭者、前農業部長勒佛勒（Stephane Le Foll），但她的競選表現直至目前都普遍被評為乏善可陳。

民調結果顯示，如果今天舉行總統大選，僅4到7%選民願意支持西班牙裔的伊達戈。法國迄今從未有過女總統，伊達戈是少數爭取與現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）競逐大位的女性之一。

走中間路線的馬克宏尚未宣布是否競選連任，但一般認為他會希望再執政5年。

民調顯示，目前對馬克宏最具威脅性對手，是極右翼「國民聯盟」（National Rally）領袖雷朋（Marine Le Pen），以及信奉極端民族主義的記者兼作家澤穆爾（Eric Zemmour）。澤穆爾尚未宣布參選，但有法國媒體指他躍躍欲試，可能於11月表態。

不得民心的社會黨籍前總統歐蘭德（Francois Hollande）只做了一任就於2017年黯然下台，民調顯示，左派至今仍持續流失大量選票。

綠黨（Les Verts）在政治光譜上也偏向左派。許多綠黨人希望伊達戈棄選，改替綠黨候選人賈多（Yannick Jadot）背書，以免分裂左翼選票；但伊達戈堅稱會「參選到底」。

伊達戈的團隊矢言她會在獲得提名後更努力投入競選活動。她的競選總幹事羅蘭（Johanna Rolland）說：「伊達戈意志堅定，她會證明自己決心打這場選戰。」（譯者：曾依璇/核稿：劉學源）1101015