新冠肺炎疫情肆虐，一年多來人們早已習慣出入公共場所要噴酒精、量額溫，近來有科技公司結合人工智慧（AI）、大數據技術，推出可分析眼睛鞏膜顏色來辨識身體健康的「防疫門廊機」，期望提供快速有效的檢測方式，篩檢出無症狀感染者。

這套防疫門廊機是由科技公司與數據公司攜手打造，透過高解析度的光學鏡頭進行人臉辨識，這座防疫門廊機可監測眼睛鞏膜顏色、血氧濃度、呼吸頻率，且不受口罩、眼鏡限制。

業者長黃泰迪表示，防疫門廊機可以安裝在企業、學校、飯店、賣場、辦公室、銀行、政府機關、餐廳、購物中心等人員密集場所的主要入口，只需光束輕輕一掃，就能即時監測員工、客戶或訪客的生命體徵，可有效地阻止冠狀病毒傳播，還有助於及時監測其他呼吸系統疾病。

這套設備的核心能力為眼球電腦斷層掃描（OCT）搭配AI技術，加上疫情中所蒐集到的大數據所研發而成；能夠在不同場域提供使用者零接觸、無不舒適感、快速有效的檢測方式，同時也希望藉由這檢測機器所提供的數據來篩檢出無症狀感然者，降低醫護檢測人員工作風險及社會醫療資源的損耗。

陽明交通大學醫學院醫務管理研究所專任教授唐高駿說，這段抗疫之戰，對醫療從業人員而言會是沉重且漫長的心理負擔，期望創新科技能造福民眾；透過無接觸、非侵入式的健康監測系統設備，將會帶來有著相當便利與安心的生活方式。