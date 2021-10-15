新北市永和警分局辦理「CPR心肺復甦術及AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局辦理「CPR心肺復甦術及AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練。（永和警分局提供）

「跟上帝搶命，掌握關鍵4分鐘！」新北市永和警分局分局長陳保安響應新北市長侯友宜要求全市員警都要學習心肺復甦術（CPR＋AED），提升病患的救活率，在分局大禮堂辦理「CPR心肺復甦術及AED自動體外心臟電擊去顫器」急救訓練，陳保安率內、外勤主管及全體警察同仁一起學習救命術。

本次訓練特別邀請新北市政府消防局第七大隊EMT教官授課，透過課程講解、操作示範及演練等教學方式，藉此提升同仁急救觀念及實際操作技巧。

簡易的口訣：「叫叫壓電」，最後的「電」字即是配合AED 的電擊所做的急救。叫：呼叫以及拍肩確認患者意識；叫：大聲呼救、撥打119、設法取得 AED；壓：壓胸按摩；電：使用AED。

陳保安表示，員警往往是意外現場第一時間到場人員，如果員警能儘早實施CPR及快速電擊去顫AED，就能把握黃金時間救人，在消防救護人員趕到前，先穩住當事人的生命跡象，有效提升心臟突然停止患者的生存機會。