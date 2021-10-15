埔里鎮桃米社區獲評選為全國金牌農村，縣府農業處副處長林美珠（右三）前往祝賀。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

行政院農業委員會舉辦「第2屆金牌農村競賽」，結果揭曉，南投縣埔里鎮珠仔山社區及埔里鎮桃米休閒農業區，獲得最高榮譽的金牌，仁愛鄉南豐社區獲優等；南投縣獲2金1優佳績，也是全國唯一獨得雙金的縣市。

第2屆金牌農村競賽，自去年9月起開始進行，全台有784個農村參與縣市初賽，其中南投縣有84個社區參賽，參賽社區數量全國最多，最終選出23個優秀社區進入全國決賽；南投縣也是唯一入選3個社區的縣市，主辦單位邀集15位橫跨產官學研等熟悉農村發展、且兼具社會公信力人士，組成評審團，針對生產、生活、生態、未來性等全面向指標，進行兩階段評審，評選出5個金牌社區、5個銀牌社區、9個銅牌社區及4個優等社區。另外3個金牌社區，分別是嘉義縣阿里山鄉茶山社區、高雄市永安區新港社區及屏東縣內埔鄉東片社區。

縣長林明溱表示，榮獲金牌的珠仔山社區擁有豐富的文化，社區居民共同演出的歷史舞臺劇，讓評審委員印象深刻；桃米休閒農業區曾是921地震重災區，重建後生機盎然，轉型成為全國知名的生態村，以友善的方式與青蛙、蝴蝶等生態共好共存；南豐社區曾歷經土石流肆虐，重建時期不只重視在地生態復育，也保存賽德克原民文化。

林明溱表示，金牌農村競賽是國家級的競賽，也是台灣農村競賽的最高殿堂，南投縣獲得2金1優的優異成績，展現近年來農村社區的成長與實力，更希望未來能有更多優秀的社區接棒參賽，繼續為南投縣爭取最高的榮耀。