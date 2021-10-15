Lockheed Martin’s PrSM Successful in First Flight Test

美國軍火巨頭洛馬公司透為美國陸軍研發的「精確打擊導彈」(PrSM)在日前的試射中創下了新的射程紀錄。美媒表示，這一新研發的武器將在美國陸軍未來的深度打擊中扮演重要角色，目的則是為了對抗中國與俄羅斯。美國陸軍精確打擊導彈將取代現役的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），而去年美國才同意將64枚戰術導彈連同海馬士多管火箭系統售予台灣，目前尚未交貨。

美國《防務新聞》網站報導，根據美國洛克希德．馬丁公司10月14日的聲明指出，美國陸軍的精確打擊導彈13日加州范登堡空軍基地進行的飛行測試中打破了射程紀錄。這已經是連續5次成功的飛行測試。

去年5月試射精確打擊導彈時，其射程超過400公里，打破了先前的射程紀錄。去年，該導彈也曾進行了3次試射，飛行距離分別為240公里、180公里和85公里。據專家表示，較短的射程技術上會更難，因為導彈升降速度都要更快。(圖／洛馬公司）

不過，洛馬公司沒有透露精確打擊導彈在最新一次測試中具體的飛行距離，但該公司表示，本次測試的目標是確切地瞭解該導彈是否能飛行得比原先設定499公里的射程更遠。

報導指出，最初設定為499公里射程是依照美俄《中導條約》的規定，但美國在2019年退出該條約，美軍便開始測試射程更遠的導彈。

洛馬公司負責導彈和火控業務的戰術導彈部門副總裁哈特利（Paula Hartley）在聲明中說：「精確打擊導彈會繼續驗證射程和並滿足基線導彈性能現代化要求」。

報導說，美國陸軍已在9月30日批准精確打擊導彈進入製造階段，並給予洛馬公司一份價值6200萬美元的合同，用於生產具備早期作戰能力的導彈，使美國陸軍可以在2023財年首次部署這款武器。

報導還稱，美國陸軍精確打擊導彈是優先專案，目的在取代現役的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），它將在美國陸軍未來的深度打擊能力中扮演重要角色，以對抗俄羅斯和中國快速的武力進展。

美軍現役的陸軍戰術導彈系統是目前美軍短程戰術導彈主力之一，這項武器也包括在美國去年10月宣布的對台軍售項目中，它與11套「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器包裹出售，總數為64枚的M57戰術彈道導彈。

洛馬公司曾表示，今年5月試射精確打擊導彈時，其射程超過400公里，打破了先前的射程紀錄。去年，該導彈也曾進行了3次試射，飛行距離分別為240公里、180公里和85公里。據專家表示，較短的射程技術上會更難，因為導彈升降速度都要更快。

美國陸軍計劃在2023年首次部署該導彈，但還要在技術進行提升，包括增強型導引頭和更強戰力，例如增加殺傷力和擴大射程。近期的首要任務是追求海上、船舶攻擊能力以及擴增殺傷力，這樣的戰力需要令人聯想起由陸地應對來自海上的艦艇與兩棲登陸艦的威脅，顯然也是要求能適用於類似於台海戰爭的防衛要求。