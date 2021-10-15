隸屬全球最大休閒旅遊公司嘉年華集團旗下、有167年歷史的義大利郵輪品牌-歌詩達郵輪宣佈啟動一系列品牌煥新計劃，包括更改品牌形象標誌、品牌定位，並以「永續發展」概念為大前提，強調歌詩達郵輪依然貫徹正宗義式文化風情的血統，並從船上美食、岸上觀光、經營方針著手，為旅客打造獨一無二的海上及岸上郵輪假期之餘，還兼顧環境保護、文化保育及當地社區發展。

歌詩達郵輪總裁馬睿哲Mario Zanetti表示，70多年來，歌詩達一直都是郵輪旅遊的代名詞，經歷新冠肺炎疫情歌詩達首次全球停航，如今雖然已陸續復航，但創新改革是必然的，所以啟動一系列的品牌改革，希望讓旅客們體驗更獨特、更豐富的郵輪假期，並以數十年的航員經驗，帶領旅客深度探索世界上鮮為人知的秘境，同時肩負起永續發展的企業責任，引領整個郵輪業回到2020年疫情爆發以前的榮景。

為了讓旅客深度體驗最道地的星級郵輪體驗，歌詩達郵輪與三位米其林的星級主廚Bruno Barbieri、Helene Darroze及Angel Leon攜手合作，在歌詩達翡翠號Costa Smeralda上的Archipelago餐廳推出三套由三位星級主廚精心設計的客製菜單，每套菜單有五道精緻餐點，融入旅客航線的文化、美食精粹，讓旅客的味蕾在船上也能暢遊當地的美食饗宴。另外，歌詩達郵輪進一步強化船上在地美食體驗，旗下所有船艦的主餐廳在每個靠岸日前一天，為旅客提供一道由三位星級主廚依照隔天目的地設計的當地的特色佳肴，打造獨一無二的海上極致的味蕾饗宴。

作為全球歷史最悠久之一的郵輪公司，歌詩達郵輪擁有超過70多年的航海經驗，航線幾乎遍布全球每一個郵輪港口，此次品牌煥新計劃，歌詩達郵輪也運用多年來資深航員的豐富知識，對岸上觀光行程進行重新規劃，除了延長停靠港口的時間，讓旅客有更充足時間深度探索目的地外，更在岸上行程增加鮮為人知的秘境，例如隱密的小村落、甚少旅客造訪的海灘等，讓旅客們都能親身感受最真實的當地風土人情及自然風貌。此外，歌詩達郵輪更推出貼心便利的配套服務，例如︰免排隊優先進入博物館及歷史文化遺址等景點、觀光巴士隨傳隨到、提供會說旅客母語的導遊人員等，讓旅客輕鬆探索當地免煩惱。

歌詩達郵輪為全球首間把聯合國2030年永續發展議程作為經營目標的公司，呼應此目標，歌詩達率先成為全球首家引進液態天然氣(LNG)驅動郵輪的公司，為目前世界上最先進的環保航海科技，能有效減低氣體排放，降低對海洋生態環境的影響。同時，歌詩達郵輪也正積極研發船舶岸電技術、電池及其他燃料電池動力，並加快腳步成立全球首支「零排放郵輪艦隊」。如今歌詩達郵輪旗下首艘搭載液態天然氣(LNG)科技的歌詩達翡翠號Costa Smeralda已於2019年投入服務，而另外一艘全新的Costa Toscana也即將於本年年底交付。

在船上，歌詩達翡翠號(Costa Smeralda)的Archipelago餐廳及旗下所有船艦上全新推出的「道地菜單」均採用當地新鮮的當季食材，同時也透過精準的食材及餐點數量計算，有效降低超過三分之一的食物浪費，其他減低浪費政策也包括︰運用海水淨化處理系統解決船上飲用水需求、使用節能系統減低能源浪費、確切落實資源回收分類等，以達至永續發展的目標。

在當地社區支持方面，歌詩達郵輪透過岸上觀光行程規劃、與義大利食物銀行（Banco Alimentare）基金會合作捐贈船上可食用、安全的過剩食物給當地慈善機構等，希望在當地觀光造訪的同時，也能協助當地經濟及文化上的發展，使地方得以延續發展，並促進當地人民的福祉。另外，成立於2014年的非營利慈善組織-歌詩達郵輪基金會Costa Crociere Foundation也一直致力改善航線停靠之處的小村落文化及環境發展，7年間一共在全球四大洲發起29項與環境及文化保育相關的專案，全球超過130個不同國家，超過56000位民眾受惠。近期，歌詩達郵輪基金會更發起名為「海洋守護員」計劃，運用從海上打撈的浮木製作出別出心栽的裝置藝術，並放置Archipelago餐廳，宣揚海洋保育的精神的同時，歌詩達郵輪也把會Archipelago餐廳的部人分受益捐贈給歌詩達郵輪基金會，以行動支持基金會的保育專案。

隨著品牌服務體驗的升級，歌詩達郵輪也宣佈新的品牌標誌，主體仍然保留70多年來標誌性的英文字母C，運用代表大地的黃色，以及代表海洋的藍色，兩種顏色上下環抱成C字，象徵著歌詩達重新定義的嶄新郵輪旅遊體驗-將陸地(岸上觀光)及海洋(船上郵輪體驗)結合，為旅客帶來最正宗的義大利海陸郵輪假期。另外，標註下方的歌詩達英文名字Costa字型也別具心思，粗體字型更彰顯品牌的現代及前衛感，代表歌詩達充滿活力、與時並進的品牌基因。