現場運用大型警備車及公車，分別動態演示在危險情境下安全騎乘方式。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市警察局交通警察大隊指出，外送員涉入交通事故案件，去年共發生1252件、死傷1700人，今年1月份至9月份共發生979件、死傷1242人，交通局與警察局15日舉行「外送員安全駕駛一系列的體驗」活動，約80多名外送員報名參加，現場實際操作緊急煞車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛等訓練。

台中市交通警察大隊長陳松寅指出，分析台中市外送員交通事故前3大肇事原因，包括，未依規定讓車、未注意車前狀況及起步未注意其他人車安全；事故發生時段集中於12至14時及18至20時，適逢用餐時間，路口壅擠，外送員趕時間跑單，容易發生意外。

陳松寅說，根據統計，6成車禍發生在路口，將針對年輕族群、外送員及兒童等進行分齡分眾交通安全宣導活動，宣導路口車輛「慢看停」及行人「停看聽」、路口停讓標線標誌路權認識、防禦性駕駛及大型車視野死角及內輪差等觀念，並將闖紅燈、路口併排停車等妨害人車安全等，列執法重點讓路口交通更安全。

Foodpanda協理郭昕宜說，foodpanda向來重視外送夥伴的行車安全，自2019年開始，foodpanda已於全台舉行10場交通安全實際演練課程，「外送員安全駕駛一系列的體驗」活動，將交通安全理念落實外送工作日常。

Uber Eats經理宓欣瑋指出，今年10月推「安全騎乘機車建議清單」功能，建議外送合作夥伴戴安全帽、外送餐袋與手機固定放置、檢查機車狀態，及安全防護衣物等安全相關建議，藉由這次活動提升外送合作夥伴外送行程安全意識和騎乘行為。

「外送員安全駕駛一系列的體驗」活動包括，錯誤騎乘姿勢可能造成危險及車速煞停距離認知，經實際操作讓外送員體驗「煞得住，才安全」；另道路上大型車輛常見危險情境如內輪差及視野死角，運用大型警備車及公車分別動態演示在危險情境下安全騎乘方式。