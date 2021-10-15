監察委員鴻義章、林郁容於110年10月7日及8日赴臺中市進行年度巡察，拜會市長盧秀燕、該市議會秘書長彭乾銘；受理民眾陳情；聽取市政簡報，深入瞭解長照2.0規劃內容、原住民部落健康營造計畫執行現況及辦理成效、新冠肺炎之防疫措施及疫苗施打情形，並關切非法露營區出租營業、餘裕教室與廢棄校區活化利用、非營利組織與志工發展中心工程等事項之改善狀況；另實地視察花東新村、中央公園、臺中精密機械科技創新園區。

監委7日抵達臺中市政府後，首先拜會市長盧秀燕，雙方針對邇來新冠肺炎疫情之防疫問題交換看法。隨後聽取市政簡報，就社區部落及原住民部落健康營造之異同、發展志工體系之可能性、原住民師資之比例、市府如何協助輔導露營區合法化，及林郁容委員特別針對台中火力發電廠改裝燃氣機組，中央與地方政府的政策歧見等問題進行討論及交流。

鴻義章委員建議可將原住民健康營造計劃由原鄉擴大至都會區實施，以保障平地原民權益，另指出雖現階段增加國小、國中原住民師資之比例有難度，但仍期許於市府的努力下，能讓該市和平區之原住民師資達到法規訂定之標準。

下午於市府地方稅務局7樓禮堂接受民眾陳情，受理包括農地非農用、祭祀公業土地買賣、土地稅法、交通事件裁決、地籍重測、市地重劃等案件，除仔細傾聽瞭解案情細節與爭點外，並請市府權責單位說明釋疑及提供相關協助，另將陳情資料攜回本院，依規定妥善處理。

隨後至市議會拜會秘書長彭乾銘，對於地方特色農產品產銷概況交流意見後，即前往霧峰區花東新村，關心永久屋規劃及工程辦理情形。監委於施工現場聽取簡報，瞭解花東新村重建過程，肯定施工成果並感謝慈濟慈善事業基金會於此援建工程中所給予之協助。

8日上午聽取市府建設局等相關單位針對臺中水湳經貿園區各項重大建設，包含中央公園、臺中綠美圖、水湳國際會展中心、中臺灣電影中心、智慧營運中心、水湳轉運中心等工程進度及辦理情形之專案報告，針對總預算上百億之經貿園區營運後能否收支平衡、中臺灣電影中心有無導入產學合作、水湳轉運中心選址及周邊交通等問題仔細詢問，並對該經貿園區未來發展寄予厚望，期勉能成為臺中新都心。

隨後赴中央公園實地視察，透過市府建設局局長陳大田及副局長陳永欣詳盡的導覽，一窺中央公園實際面貌，瞭解生態環境、各項設施之用途，並對該公園具備節能減碳、智慧環保及多樣原生物種表示稱許。

監委為瞭解臺中精密科技之發展，特於下午聽取科技部中部科學園區及市府經濟發展局等單位簡報後，前往臺中精密機械科技創新園區實地視察，就公共設施規劃、廠商進駐情形、中部科學園區與臺中精密機械科技創新園區之區隔、三大科學園區之差異等問題詳加詢問，並聆聽廠商於臺中精密機械科技創新園區設廠之過程及現今培育人材之難處，期許中央及市府能納入參考，適時提供協助。