長期支持藝文活動及各式工藝展覽的文創設計旅店品牌龍頭-承億文旅，為台中帶來全新策展活動！承億文旅攜手屏東泰武鄉舉辦「深聽山的聲音Travel with Kasiv」泰武木雕工藝展，今（15）日在台中鳥日子舉辦熱鬧的開展茶會，即日起至2022年1月2日展出，承億文旅邀請喜愛雕刻及熱愛原住民族文化的朋友們，一起發現排灣族雕刻之美。

木雕工藝是排灣族、魯凱族引以為豪的技藝，1900年開始，已有著描述泰武鄉族人雕刻技術精湛的記載。屏東縣泰武鄉長邱登星表示，原住民善用靈活的雙手創造出豐富的精神文化與物質生活，在雕刻、陶藝或編織等展現出族群充沛的生命力，尤其排灣族木雕技藝。

邱登星說，本次展覽以佳興部落木雕工藝師既有雕塑作品，以及泰武文物館館藏作品為展覽主體，勾勒出佳興部落原式樣貌為主軸，希望透過此次縣外策展與台中知名設計旅店-承億文旅台中鳥日子合作，將原民藝術及木雕工藝融入城市旅程、共同推廣排灣族雕刻外，並拓展泰武木雕的產業量能。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，承億文旅以「旅行的目的地」為目標，要讓飯店不僅是飯店，而是每個城市的必需品、每塊土地的文化縮影。承億文旅除了用在地觀點打造旅遊體驗，更肩負推廣台灣地方文化創意產業的任務。

簡巧珊說，此次展覽空間以「承億文旅-台中鳥日子」作為舞台，利用具有文藝氣息且擁有自然柔和光線的大廳天井空間做連結，展出泰武木雕的新視野，讓住宿及用餐旅客在宛如美術館的設計旅店中，以最愜意的姿態閱覽台灣土地滋養出的原民木雕美學。

「深聽山的聲音Travel with Kasiv」泰武木雕工藝展，11月5日將舉辦「原雕美學新視野創作分享會」，屆時將邀請台中原住民藝文界的藝術家與泰武雕刻工藝師分享創作理念，讓民眾感受原民文化的傳承與創新。

簡巧珊表示，即日起入住承億文旅「台中鳥日子」，皆可在客房品嘗到泰武鄉咖啡，要讓旅客在台中市中心仍可感受台灣南境的美好體驗。