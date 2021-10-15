台開自10／18起併變更交易、並採分盤交易 19:042021/10/15 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所指出，台開（2841）自下周一（10月18日）起，股票併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。 證交所表示，台開之前因會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核報告，核有證交所營業細則相關規定之情事，已列為變更交易在案。嗣查台開於10月14日發生存款不足退票，核有證交所相關規定之情事，證交所已公告自10月18日起，股票併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。 以色列、印尼疫情趨緩 恢復第三級流行地區入境檢疫 金管會納管加密貨幣洗錢防制 二大交易平台配合動作一致 #台開 #列為 #證交所 #變更交易 #併案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權王台積電領漲 台股早盤大漲逾200點 09:402021/10/15 財經 群益期貨轉型典範、資訊服務 奪雙金 04:102021/10/15 產業特刊 重回多頭主流、台積電戰600元 台股衝過16700點 11:012021/10/15 財經 富邦臺灣中小ETF、富邦臺灣優質高息ETF 10/19除息 17:092021/10/15 財經 富邦證三大方針 優化數位服務 04:102021/10/15 產業特刊 元大證團隊創新 引領數位轉型 04:102021/10/15 產業特刊 第七屆 期貨鑽石獎－銀行業交易量成長鑽石獎第一名 台新銀 持續發展量化交易 04:102021/10/15 證券．權證 台開案判3年8月 扁婿趙建銘將入獄 04:102021/10/15 焦點要聞 第11輪BNT加開這纇人 今10點起限8小時預約 最快後天打 07:462021/10/15 生活 股飆匯漲 新台幣連三升 16:412021/10/15 財經 外資期現貨 同步作多 04:102021/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 美若支持台獨 就準備打仗吧 - 產業財經 - 旺報 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 遭大規模搜索 台灣東洋：意外與震驚 - 財經 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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