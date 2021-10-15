銀行管理信託資產綁手綁腳，導致國人信託財產運用集中在特定金錢信託、也就是投資基金占比過高。信託公會15日舉辦座談會力拼法規鬆綁，信託公會理事長雷仲達指出，為鼓勵信託業發展「具有運用決定權的業務」，並降低投資爭議，已在自律規範中規定，1000萬元以下信託資產銀行不必再每做一個決定、像是買ETF的價格、數量、再平衡都要經過委託人同意。。

信託公會秘書長呂蕙容進一步指出，除了自律規範已針對資產1000萬以下信託財產管理涉及財務規劃與資產配置訂定具體遵循外，現也在研擬爭取修法，若是銀行只是管理信託資產1000萬元以上而非全委代操時，可以不必申請兼營全委業務。

呂蕙容指出，銀行管理信託資產，並不是全委代操性質，不是以積極獲利為目的，只是按委託人意志來管理這些有價證券，現行法令規章多重規定下時有重疊，也造成現實上信託業法令遵循成本增加，無形中成為我國推展受託人具運用決定權業務的法規障礙，有朝更簡明及具效率的方式調整的必要。

呂蕙容進一步提到，本次研討會由萬國法律事務所團隊，說明信託公會訂定的自律規範有關信託財產運用於證券交易法第六條規定之有價證券未達新臺幣一千萬元時遵守的應遵循事項內涵。

此外，為爭取信託業務免兼營全委代操業務，透過委託律師比對法規，提出信託業法、投信投顧法、全委管理辦法修法以及增訂信託業法第十八條授權辦法的法規增修建議，一同為促進國內信託業務之前進而努力。