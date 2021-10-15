事出必有因，有因就有果，法國外貿銀行亞太區經濟研究部門15日指出，恆大事件的出現並不是偶然，影響所及卻相當深遠，甚至中國經濟都受到它的拖累，雖然一家恆大集團的倒閉，不一定會導致整個中國房地產行業的崩潰，此事件還帶來了更重大的影響：大陸企業發展模式將自此改變，過往以財務槓桿加速企業擴張的作法會被嚴格禁止。

此外，該研究團隊指出，恒大地產大約有150萬名購房者，正在等待他們的房子完工，估計這些興建中的建案一定會完成，因為開發商對預售款十分依賴，如果恒大不能兌現承諾，購房者也將不再信任房屋預售的模式，這對開發商將是十分嚴重的打擊，房地產市場的經營模式也可能被迫改變。所幸，北京政府已表態，共同富裕政策並不是要把損失轉嫁到家庭身上，因此，上述的恒大建案地方政府將接手未完工的項目。

法國外貿銀行研究團隊指出，中國房地產業長期以來規模十分龐大，2008年全球金融危機之後，中國大力發展房地產業以重振經濟，因為房地產業攸關投資、就業率和經濟增速，許多投資者藉由觀察房地產業量測中國經濟走勢，由於需求潛力龐大，房地產業逐漸形成利用槓桿來擴大住房供應的發展模式，而為了使資產保值，樓市成為中國家庭投資的最重要組成部分，資金前撲後繼堆疊的樓市，表現也不負投資者期望，房價幾乎一直保持上漲，「從這個角度來看，恒大事件的出現並非偶然」。

共同富裕政策當前、並為主要目標，研究團隊提醒，經濟高速增長已不再是中國發展的單一目標，企業在財務上不加節制將會受到反噬，但代價是可能引起一些私人投資者的不滿，這一政策是否能推動經濟的可持續發展，還需時間檢驗。