卓溪鄉公所今進行新建辦公大樓上樑典禮，縣長徐榛蔚、鄉長呂必賢與原委會委員阿里曼·伊斯達西拔爾等地方各界，攜手合唱詩歌《雲上太陽》，象徵祈求新建工程順利完工。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

卓溪鄉行政辦公大樓規畫地上4層，占地約7200平方公尺，樓地板面積約4413平方公尺，可於颱風來臨時轉變成為避難中心。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

圓規颱風在花東降下驚人雨量，花蓮山地鄉縣卓溪鄉，位在大規模崩塌潛勢區影響範圍內，鄉公所也處在土石流潛勢溪流上，大風豪雨來時，有崩塌險境之虞，經爭取下，包括內政部挹注6500萬元與地方自籌款等共投入1.7億元，將興建一棟全新的行政辦公大樓，還可兼具避難中心，今天進行上樑典禮，預計明年1月完工。

卓溪鄉公所於今天進行新建辦公大樓上樑典禮，鄉長呂必賢與原委會委員阿里曼·伊斯達西拔爾、縣議員高小成、黃玲蘭以及卓溪鄉各村村長等地方各界，共同攜手合唱詩歌《雲上太陽》，象徵祈求新建工程順利完工，溫暖歌聲感動人心，縣長徐榛蔚也到場期盼完工後提供鄉親優質洽公環境。

徐榛蔚表示，卓溪鄉新建辦公廳舍是卓溪鄉親長久期待的大事，經過2年多的努力，嶄新的大樓已完成雛型，再半年即可完工啟用，相信全新寬敞明亮辦公空間，提供民眾友善的洽公環境，提升為民服務品質，同時帶動地方繁榮發展。近期風災豪雨頻繁，除了注意多注意氣象預報預警外，外出工作更要注意自身安全。

呂必賢指出，卓溪鄉公所辦公廳舍老舊，建物已逾40年，因位在土石流潛勢溪流上，腹地狹小，民眾洽公停車不便，感謝縣府與鄉公所共同合作爭取前膽計畫和縣府補助後，共投入1.7億元興建全新的行政辦公大樓，包括：內政部前瞻計畫挹注6500萬、縣府支持200萬元，鄉公所自籌約1億元，新建卓溪鄉辦公大樓今天終於上樑，預計明年1月完工。

卓溪鄉行政辦公大樓規畫地上4層，新建辦公大樓占地約7200平方公尺，樓地板面積約4413平方公尺，1到2樓為辦公大樓、3-4樓設大型視廳活動中心可容納300人，也可於颱風來臨時轉變成為避難中心，為多功能型辦公大樓，未來能提供更加友善的服務，並徹底解決卓溪鄉多年來位於土石流潛勢溪流上的不安全，及民眾洽公不便問題。