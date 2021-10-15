25歲大陸女星林允因演出周星馳電影《美人魚》爆紅，形象清純可人的她，近日更難得展現性感女人味噴發的一面，以罕見爆乳裝現身上海時裝周看秀。只是林允這身性感打扮就引來網友兩極評論，有人大讚她身材真好，也有人直言衣服太露，認為林允還是適合清新打扮。

在大陸演藝圈人氣火紅的林允，近日活動多多，先是出席雜誌紅毯，日前又受邀上海時裝周看秀。而她更是一改昔日清純小花的風格，選擇穿上一身火辣爆乳小禮服現身，吸引大批媒體搶拍。

林允零修圖有料身材震撼網友。(取自微博)

更有同場來賓忍不住將林允現場影片PO上網，大讚明星就是明星，本人真的很好看，不用修圖就很美，惹來網友兩極評論「我為什麼認不出她」、「她很好看很可愛，但我覺得胸露太多有點風塵，沒針對她的意思，就是針對衣服」、「臉是比以前好看，但這衣服欣賞不來」、「風格不適合她，被迫營業」、「美人魚的林允不是很平嗎」。

外型清純的林允在演藝圈桃花多多，曾與馮紹峰、宋威龍與導演宋銘德有過一段情，今年初更爆出與台灣歌手顏人中關係曖昧，還被拍到頻繁出入男方家中，令外界好奇她何時才會承認戀情。