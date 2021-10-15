知名製作人B2，與泰坦星文創合夥人Maxx、小費，三位共同創立飲料店「法蘭西紅茶公司」，陸元琪、小甜甜、蘿莉塔等藝人今天參加開幕活動。陸元琪5年前與袁惟仁離婚後，獨自扶養1子1女，她透露在疫情期間經營的電商業績成長3倍之多，連兒子、女兒都一起幫忙，但沒想過程中19歲兒子袁義為分擔家計，誤信網路外匯詐騙，短短1個多月賠上至少19萬，最後報警處理。

陸元琪指出在疫情期間，不少詐騙集團鎖定了社會新鮮人跟老年人，她大概3天內就確定兒子遇到了詐騙集團，「就是很好笑的劇情，什麼錢卡在瑞士，錢卡在哪裡領不出來」，但她兒子以試探的心情說：「我們不試多，試一點點就好。」之後便陸續存錢。

雖然兒子短短1個月被騙19萬，但陸元琪自認是開放的媽媽，就算知道孩子要受傷了、要被騙了，還是會選擇退後，「因為他如果不跌這一跤，後面可能就會有更大的代價」，所以陸元琪豁達認為花錢消災，總比兒子身體受傷好，兒子也為此情緒低落好幾天，她只能不斷用美食安慰他。

而小甜甜7月產下女兒「米苔目」，她說現在有點女兒控離不開小孩，但公司有給她壓力，下個月開始正式復工。她的母乳還是一直沒有退，只要開心、興奮時胸部就會很脹，溢乳墊都要用比較大片，差不多時間就得要回家餵奶。是否有第2胎打算？小甜甜說：「經紀人其實有希望近期內不要受孕，所以不會那麼看快。」