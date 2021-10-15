國內金融機構15日開始接受店家兌領紙本振興五倍券，在政府事先簡化兌付流程並加強宣導，配合各兌付金融機構充分準備及採取分流措施下，整體兌付過程順暢。根據五倍券經理行臺灣銀行初步統計，截至15日下午3時30分止，各兌付金融機構兌付五倍券總張數約498萬張、總金額約26億元。

財政部說明，五倍券兌領期限至2022年6月30日止，兌付期間長達8個半月，國內各銀行、郵局、信用合作社、農（漁）會信用部，全臺超過6200個服務據點，均提供兌領服務，收到五倍券的店家不用急著兌領，可以循環使用，以創造更多經濟效益。欲前往兌領之店家，可先洽詢往來金融機構應備文件，並先填好兌領單資料，以加速完成兌領。

為利外界瞭解五倍券兌領相關資訊，財政部網站「刺激消費齊振興」專區，已設置「紙本振興五倍券兌領程序」專屬網頁，提供懶人包、宣導影片、相關新聞稿及網站連結，並將逐日公告金融機構前一營業日兌付統計數據。