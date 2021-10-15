台北文華東方酒店館內蟬聯米其林1星「雅閣」中餐廳在秋季接力打造多道佳餚，即日起於在午餐時段加碼推出一系列由主廚張國邦精心設計的6款粵式點心新品，包含燕窩灌湯餃、翡翠星斑餃、松茸海參燒賣、陳皮羊肚菌蒸粉粿、燕窩蛋撻等，以多款道地經典的美味港點獻客。

台北文華東方酒店「雅閣」中餐廳推出6款港式點心新品。（台北文華東方酒店提供）

每日新鮮現做的「燕窩灌湯餃」工序繁複，從桿製麵皮、包餡、煮湯到蒸煮都需主廚精心炮製，才能成就皮薄、餡豐、味美的灌湯餃。主廚先將龍蝦、干貝、海參等新鮮海鮮食材分別切塊處理後，加入北菇、洋地瓜、西芹融合製成內餡，再加入燕窩並以麵皮包覆成餃，放進小盅內，以熬煮12小時的上湯和海螺湯調製的湯底一同蒸煮，湯餃吸收甘醇鮮美的湯汁精華，是老饕不可錯過的經典美味。

「燕窩灌湯餃」包著鮮美湯汁精華及龍蝦、干貝等海鮮內餡。（台北文華東方酒店提供）

「松茸海參燒賣」有別於一般燒賣，這款燒賣內餡以新鮮蝦仁和黑毛豬肉等材料切丁，拌勻打製成漿後，再加入切丁的海參和煸出香味的松茸，以麵皮包裹製成燒賣再蒸熟。口感彈牙爽口，海參與鮮蝦的海味和松茸的濃郁香氣縈繞喉間。

「翡翠星斑餃」透出翠綠色澤，主廚嚴選新鮮東星斑取其魚肉，和菠菜與少許蔥、薑等佐料調味後，以薄透Q彈的手工水晶皮包裹內餡再蒸製而成。如何保持星斑的鮮甜海味以及恰到好處的調味，是這道星斑餃的美味關鍵。

潮州蒸粉粿是香港茶樓經典的港點之一，「陳皮羊肚菌蒸粉粿」首先將豬肉、香菇、蝦乾入油鍋煸出香氣備用，羊肚菌經清洗、蒸熟再切丁，拌入炒料中再加入洋地瓜和夏威夷果仁增添爽脆口感，最後包入淀粉麵皮製成粉粿蒸熟，豐美滋味。

「燕窩蛋撻」 外酥內軟，香濃誘人。（台北文華東方酒店提供）

甜品部份，顏色澄黃透亮的「檸香柚子糕」用的是台灣秋季盛產的文旦柚，以手工剝皮取出果肉並加入台灣高山烏龍茶製成涼糕，呈盤後在頂端撒上檸檬皮，每一口都能品嘗到清新香甜的柚子果香和茶香尾韻，齒頰留香。色澤金黃、外酥內軟的「燕窩蛋撻」，塔皮層次豐富酥鬆，富含奶香的內餡滑嫩香濃，上頭再以燕窩和金箔點綴，是一道老少咸宜的人氣甜品。