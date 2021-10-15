新北中和民宅遭竊 遺失價值約4萬元鑽戒 19:172021/10/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 潘姓男子12日與家人出遊後返家，卻發現新北市中和區水源路住家門鎖遭人破壞。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潘姓男子12日與家人出遊後返家，卻發現新北市中和區水源路住家門鎖遭人破壞，清查後發現一只價值約4萬元的鑽石戒指及小豬撲滿內約400元的零錢遭竊，中和警分局獲報已調閱監視器擴大追緝。 健和興獲利飆 9月年增近三倍 中市初步盤點約有7棟複合式大樓 多集中在中區 #遭竊 #價值約 #4萬元 #中和 #遺失 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園沙崙產業園區土地標售 出脫25億元 13:042021/10/15 財經 口罩廠老闆漲價偷賣 狂賺國難財2095萬下場慘了 11:472021/10/15 社會 複合式美妝店前進新北 進駐環球購物中心中和店 17:212021/10/15 生活 俗到跳樓 彰化分署法拍70萬口罩 一片平均才0.4元 11:522021/10/15 社會 原生種「阿里山油菊」育苗有成 金黃花海有望 17:242021/10/15 生活 城中城大火女嫌被稱「惡霸母女檔」 年初起糾紛曾遭砍肚 16:562021/10/15 社會 前新北市議員王建章涉詐百萬助理費 遭羈押禁見 17:522021/10/15 社會 擊潰小龍蝦軍團 新竹市護城河5天活捉3000隻 15:552021/10/15 生活 「假綁架」詐婦50萬金飾 毒鴛鴦桃園落網 15:182021/10/15 社會 酒國名花才開心宣布收山上岸 淚曝被男友人性騷擾看光 11:432021/10/15 娛樂 王思佳開箱愛女50萬夢幻嬰兒房 網見衣櫃被名牌塞爆全傻眼 14:312021/10/15 娛樂 社會熱門新聞 11月大女嬰送保姆家腦出血亡 相驗結果曝光家屬怒批虐殺 - 社會 城中城大火「豆花阿姨」疑點香釀禍遭聲押 男友6萬交保 - 社會 城中城火警關鍵情侶正面曝光 茶具行老闆斥：他們霸佔套房 - 社會 家屬攔馬英九陳情「我都找不到媽媽」 急問：莫非有人認錯遺體 - 社會 馬英九控告名嘴陳敏鳳逆轉勝 她要賠60萬元並登報道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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