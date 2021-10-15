潘姓男子12日與家人出遊後返家，卻發現新北市中和區水源路住家門鎖遭人破壞，清查後發現一只價值約4萬元的鑽石戒指及小豬撲滿內約400元的零錢遭竊，中和警分局獲報已調閱監視器擴大追緝。

健和興獲利飆 9月年增近三倍
中市初步盤點約有7棟複合式大樓 多集中在中區
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