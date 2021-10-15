2021台中購物節自雙十國慶熱鬧開跑活動熱度持續升溫。台中市政府經發局15、16日兩天於市府一樓川堂舉辦2021太陽餅文化節，邀請全台中知名的太陽餅店家參加。市長盧秀燕16日將與帕運健力選手林亞璇及其它來賓，現場抽出首週10組 10萬及台中市民專屬2名10萬元幸運得主，同時將抽出當天千名5000元現金得主等。

經發局表示，截至15日止台中購物節登錄金額已近6億元，APP下載量也將突破60萬大關；目前已抽出6000組5000元現金，連同企業加碼抽的20萬元，累積已發出2520萬元獎金。

根據兌獎小組統計，除兩位幸運中10萬元大獎市民外，更有超級幸運的市民 一連抽中4次天天抽5000元現金獎項，分析這位連中4次5000元民眾的消費行為，是因消費金額大，又在優惠店家購買，消費金額3倍累計，讓自己的抽獎序號數量增加，增加中獎機會。

經發局指出，國慶連假活動開跑首日抽中企業加碼獎10萬元的兩位幸運得主，中獎的梁小姐於抽獎當下就接到市長現場Call in電話，語氣雖平穩但仍掩不住喜悅；梁小姐說，自己很幸運抽中企業加碼10萬元，她也會繼續買、繼續參加抽獎。

另一位中獎的廖先生說，接獲工作人員來電後，他立刻打開購物節APP確認推播訊息，這輩子從來沒有中過這麼大的獎，感謝贊助企業提供獎項，他領到獎金後要繼續消費，希望可以抽中壓軸的精品好宅。

經發局強調，今年台中購物節搭配中央振興券發放提出加碼方案，不同於其他縣市多為「以券換券」的形式，祭出天天抽5千、週週抽10萬、月月抽百萬，總額超過3億元的現金大獎，壓軸抽還有精品好宅；針對台中市民還有週週2組10萬、月月1組100萬 市民專屬抽等，加碼活動網路聲量達2萬1733筆，成為六都之中討論熱度最高的縣市。