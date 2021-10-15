林女的母親不幸在大火中罹難，和女兒連2天從彰化來回高雄奔波，她說，心裡像熱鍋上的螞蟻，整個心都糾在一起！（石秀華攝）

前總統馬英九前總統馬英九15日下午至高雄城中城大火46名罹難者聯合靈堂致意，半路被1名坐輪椅的林姓女子攔轎陳情喊：「我都找不到媽媽」，林女指「大火發生前夕，因女兒生了外孫女，還恭喜母親當阿祖了！」但一夜之間天人永隔，她一直找不到媽媽，當場焦急問「莫非有人認錯遺體了？」。

家住彰化的林姓女子在殯儀館半路攔下前往罹難者聯合靈堂致意的前總統馬英九陳情，馬英九和前立委黃昭順安撫情緒，並留下聯絡資訊；林女隨後向媒體陳述，昨天都看過了（指尋找母親遺體），醫院也沒有，只剩下我們還沒看到大體。

林女表示，媽媽不見了，她和女兒連續2天從彰化來回高雄奔波，心裡像熱鍋上的螞蟻，整個心都糾在一起！林女說，因女兒剛生小Baby，前天還和母親聯絡，恭喜她當了阿祖，昨天看到大樓發生火警的新聞，聯絡里長都沒消息，和女兒從彰化趕到高雄後，去醫院查名單也沒名字，連續2天來回彰化和高雄奔波，身心都很疲累，因為找不到媽媽，才想請求前總統馬英九是否能幫個忙。

林女說，母親住城中城大樓已2、30年，她是家中獨生女，嫁到彰化後，高齡81歲的母親，獨居生活，城中城大樓幾年前也曾發生火警，當時母親幸運逃出，但這次不幸罹難，卻找不到媽媽。

林女向馬英九陳情後，在服務中心待命的社會局人員隨即出現現場，帶著林女前往解剖室指認2具遺體是否為其母親，但林女事後向媒體表示，看過很多張照片、認了2具遺體都不是母親，傍晚一度傳出是大樓總幹事先協助認領林女母親，讓林女懷抱希望又回到服務中心，但結果卻令她失望，還是找不到母親在何處，忙了一下午，於晚間5時30分，失望地和女兒離開高雄。