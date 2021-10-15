大城鄉長蔡鴻喜。（資料照）

彰化大城鄉長蔡鴻喜、鄉代會主席王宏銘，自2018至2019年間，勾結角頭並找白手套，向星能、麗陽，與朕豐等三家公司，恐嚇勒索近3000萬元，5人實際共得手2760萬元；去年11月遭檢方起訴後，彰化地院15日做出宣判，蔡鴻喜違反《貪汙治罪條例》遭判刑4年半，王宏銘與黑道角頭張秝綸恐嚇取財罪各3罪，分別遭判處3年至判處6年半不等；眾人犯罪所得均宣告沒收，全案可上訴。

根據判決書，大城鄉、芳苑鄉推動下陷農地種電，朕豐承包自設電源線路輸電系統，王宏銘得知包商挖掘道路需向公所申請許可，和張秝綸向黃姓負責人及李姓員工分別勒索450萬元、60萬元，兩人實際共得手410萬元。包商實際向公所申請道路挖掘許可證（即路證）時，蔡鴻喜又透過調解會主席黃碧枝索賄333萬元，才同意核發相關路證。

此外，星能公司承包離岸風電示範風場新建工程的陸域管排工程，施作範圍亦涵蓋大城、芳苑鄉，王、張兩人竟又假借施工引起民怨，向星能及即包商麗陽公司，要求1500萬元回饋金，實際得款900萬元；芳苑鄉角頭洪舜揚知悉後，也向星能、麗陽恐嚇取財750萬元及250萬元。檢警偵辦調查過程中，發現張秝綸擁槍自重，二林住處竟有具殺傷力之制式手槍1枝（內含制式子彈8顆及非制式子彈2顆之彈匣1個）。

彰化地院法官審酌，蔡鴻喜、王宏銘憑藉公務員權勢向廠商勒索財物或收受賄賂；張秝綸、黃碧枝明知上情，竟仍居間聯繫與取款，張並實際發動多次抗爭事件。洪舜揚假借地方人士謝惠仁名義，以恫嚇方式恐嚇取財，嚴重影響國家公共工程發展推行，審酌犯後坦承大部分判刑，除張秝綸外，多已繳回實際分得之犯罪所得，故作出相關處刑。

根據彰化地院今日宣判結果，王宏銘犯《貪污治罪條例》藉勢、藉端勒索財物罪，累犯，3罪分別論處5年10月、5年4月、6年6月，個褫奪公權5年至6年；張秝綸違反《貪污治罪條例》且非法持有手槍，3罪各處3年2月、4年、3年，褫奪公權3至4年。

另外，洪舜揚恐嚇取財兩罪各判處2年2月、1年2月；蔡鴻喜收賄遭判4年6月、褫奪公權6年，白手套黃碧枝1年6月、褫奪公權1年。

涉嫌行賄的黃姓包商，則判刑6月、褫奪公權1年，該公司李姓員工，判刑4月、緩刑2年。