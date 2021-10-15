2021高雄電影節15日開幕，由蔡明亮執導的紀錄短片《良夜不能留》及高雄市電影館與公視共同出品的「隔離丁尼」創作短片共同擔任雙開幕片，日前高雄發生城中城46死41傷火警，全場來賓也在典禮開始前先默哀1分鐘。

《良》片是蔡明亮前年11月受邀赴香港開唱時，空閒時拿著攝影機記錄下轉變後的香港街景。蔡明亮表示從小看港產電影、聽香港流行歌曲，「可說是吃他們的奶水長大」，突然間看到自己去過無數次的香港跟以前不一樣了，他強調無關政治，「只是很有感觸，就是一種感嘆跟祝福，希望這個很有個性的地方還是可以更好，東方明珠不要蒙塵」。感性的他也分享拍攝時一直哼唱同名老歌〈良夜不能留〉，「旋律跟意境都很符合我當時的惆悵感」。

該片片長20分鐘，沒有演員也沒有劇情，蔡明亮說目前在摸索1條新的道路，「電影不是只有劇情，手上有攝影機就隨時可以拍東西，有點美術館的概念，《良夜》就是在繪畫香港的街景」。而今年新作全是短片，他搞笑表示發現原來拍電影是要有力氣，年過60的他已經有點無法帶著龐大的團隊拍片了，「觀眾也許會看到《2023年蔡明亮》，可能是沒頭沒尾的東西，但值得你看」。