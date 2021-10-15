高雄市發生城中城大樓大火造成46人不幸喪生，台中市議會藍、綠市議員15日強調，台中市老舊市區有類似城中城大樓一樣的複合式大樓，屋況結構及消防設施令人堪慮；要求本次定期會增加「台中危老建築處理」專案報告；市議會決議納入於10／22日由都發局作專案報告。

台中市議會16日召開第3屆第6次定期會首次大會進行議程一讀會。針對高雄市城中城大樓火警奪走46條人命，引起全國民眾痛心，各縣市老舊危老更潛藏危機，引起台中市議員的群起關切。

市議員王立任、黃守達說，依都發局統計，中市屋齡30年以上建物有將近40萬戶，老舊建築物內大多經濟弱勢者居多，籌措經費困難整合不易。舊市區還有很多被列為需要重整的大樓如遠東大樓、千越大樓等，市府應積極協助整合都更，讓危老建築蛻變換新，增設滅火器及灑水器等滅火設施，防止災害擴大釀成憾事。

市議員黃守達表示，城中城大樓的火災，台中市應該所有警愓；台中市的老舊社區有很多是如同城中城大樓的建築，要求市府要此次的定期會中，應增列台中市危老建築處理的專案報告，以免重蹈高雄覆轍。

藍營市議員羅廷瑋指出，中西東南區有許多複合式老舊國宅，例如永和國宅、富台新村，管委會沒有足夠經費管理，甚至是沒有管委會的維護，許多住戶囤積垃圾都發局無法開罰，老舊摩托車在社區堆積如山無法處理都是社會隱憂，台中建物平均屋齡約30年的中區是全市屋齡最舊的地方。