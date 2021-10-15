高雄鹽埕區城中城大樓惡火釀46人死亡，中廣董事長趙少康今天取消原定明天南下台中，聲援「刪Q」掃街計畫，希望各界持續聚焦高雄災情，全力善後與檢討。趙少康批評，立法院副院長蔡其昌不只不思考如何讓法制面更完善，避免悲劇再發生，反而將在明晚替陳柏惟站台，凸顯其腦中只有政治，將人命視如草芥。

高市府針對城中城火燒事件，規劃籌設獨立的行政調查小組，目前鎖定調查三大面向，包括現行法令周全性檢討、災前執法及行政管理有無疏漏輕忽或不夠積極之處、救災行為有無延遲及妥適。

趙少康說，其中，完善現行法令周全性，蔡其昌責無旁貸，但在台中市議員陳世凱明晚主辦的「站出來，反惡罷」、挺陳柏惟座談會上，出席人員赫見「立法院副院長蔡其昌」，不只要為陳柏惟讚聲，兩人並將高歌「堅持」。

趙少康批評，為了挺陳柏惟，蔡其昌先為他肇逃加油，又發布帶著小孩到「湯姆熊」遊樂場的照片，為陳柏惟涉入賭博性電玩疑雲護航，即使高雄城中城慘案發生，還是義無反顧為陳柏惟站台，相挺這樣一位問政失格、肇逃涉賭、遭選民連署罷免的立委，竟然比立即研商強化建築、消防法規，避免類似悲劇再次發生還重要，有這樣的立法院副院長，真是全體國人的大不幸。

趙少康透露，距離罷免投票倒數最後一周，雖然他在1個月前就排定明天赴台中為刪Q行動掃街、打氣，希望發揮臨門一腳效果，罷掉不適任的立委陳柏惟，不過，在高雄城中城惡火釀成重大傷亡後，避免分散各界對高雄的關注，他決定取消率戰鬥藍公職在台中二選區的掃街刪Q計畫，願全國焦點持續放在高雄，畢其功於一役，完善該有的法規與社福網，才不會讓悲劇不斷重演、46條人命枉死。蔡其昌應該痛定思痛，立刻宣布取消參加明天的記者會。